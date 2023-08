Durante el primer debate entre candidatos republicanos que buscan la nominación presidencial para 2024, Ron DeSantis, Gobernador de Florida, prometió enviar tropas a territorio mexicano “desde el día uno” si llega a la Presidencia, de Estados Unidos para combatir a los cárteles que producen fentanilo.

“Aquí está la cosa: los cárteles están matando a miles de ciudadanos. ¿Quieres hablar de un país en declive? Tienes a grupos criminales controlando muchas partes de la frontera. Tenemos que restablecer la ley y defender a nuestra gente. El presidente de Estados Unidos tiene que usar todos sus poderes para proteger al país y a nuestros ciudadanos”, dijo el precandidato republicano.

“Cuando cruzan por supuesto que vamos a usar fuerza letal y nos reservamos el derecho de operación. ¿Cuántos más vamos a dejar que mueran? ¿Como presidente usaría la fuerza? ¿Los trataría como organizaciones terroristas? Por supuesto que sí”, agregó el gobernador de Florida.

Antes, durante el apartado del debate para hablar de China, el senador Tim Scott dijo que el tema que más apremiaba a los estadounidenses era la seguridad en la frontera sur de dicho país. Por su parte, el ex vicepresidente Mike Pence recordó su paso por la Casa Blanca y los acuerdos negociados por la Administración encabezada por Trump con el Gobierno mexicano, donde, según él, se usó la presión económica para lograr resultados.

Mientras que el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, enfatizó que lo primero que se debía al llegar a la Presidencia de Estados Unidos, era hacer era frenar el ingreso de migrantes a territorio estadounidense.

“Lo primero que hay que hacer es frenar la cantidad de migrantes que entran al país y luego mejorar a las fuerzas de seguridad. Tenemos que asegurarnos que la gente que llega al país de forma ilegal no sea recompensada por estar aquí de forma ilegal”, señaló Christie.

Donald John Trump, declinó a participar en el debate republicano, afirmando que los ciudadanos ya conocían sus propuestas y presumiendo su gran ventaja en las encuestas.

En lugar de asistir al debate, el magnate neoyorquino concedió una entrevista al periodista Tucker Carlson, ex presentador de la cadena Fox News, que se emitió a través de la red social Twitter (Ahora X), al mismo tiempo que el careo de los otros precandidatos republicanos.

Trump recordó que la mayoría de encuestas le daban una ventaja “de 50, 60, hasta de 70 puntos”, por lo que no veía la razón de tener “a diez personas” gritándole y haciéndole preguntas.

El ex mandatario estadounidense criticó a algunos de los precandidatos presidenciales republicanos, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson, a quien llamó “débil” y dijo que no debería presentarse a las elecciones de 2024.