Agentes de la CIA muertos estaban uniformados como la policía de Chihuahua, revela el LA Times

Los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida como CIA por sus siglas en inglés, que murieron en un accidente en Chihuahua acompañado por el director de la Agencia Estatal de Investigación, portaban uniformes de dicha corporación, según reveló el medio estadounidense Los Angeles Times.

Ante este hecho, un vocero declaró que la Agencia no podía emitir comentarios sobre el caso.

De acuerdo con fuentes consultadas por dicho medio de comunicación, agentes de la CIA participaron en al menos tres operativos conjuntos con autoridades de Chihuahua, relacionados con el combate al narcotráfico.

El domingo 19 de abril dos agentes de la CIA murieron en un accidente vial, en un hecho que no generó declaraciones contradictorias. Las primeras versiones, señalaron que los estadounidenses fallecieron en un accidente vial luego de la incautación de seis laboratorios clandestinos que presuntamente pertenecían al Cártel de Sinaloa; sin embargo, el Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, desmintió tal versión y aseguró que no participaron en el operativo, sino que brindaron una capacitación a horas de distancia de donde fue el decomiso.

Según la publicación del LA Times, en realidad fueron cuatro los agentes de la CIA los que participaron en dichas acciones.

La presencia de los elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en México, generó que el Senado de la República emitiera un punto de acuerdo para citar a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al Fiscal Jáuregui Moreno, para que expliquen el caso.

Luego de darse a conocer los hechos, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró en su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, el Gabinete de Seguridad no estaba informado de dicha operación, y exigió una explicación al Gobierno de Chihuahua, y señaló que el Ejecutivo de México podría emitir un extrañamiento al Gobierno de Estados Unidos.