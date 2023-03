En su informe anual respecto a la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió respecto a “problemas significativos” en México en este tema.

El reporte incluye preocupaciones en torno a ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación e insuficiente investigación de casos de violencia de género.

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de Estados Unidos miente y que su informe es “pura politiquería”.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería con todo respeto. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto, no quieren cambiar. Entonces, se creen el ‘gobierno del mundo’, se asumen como el ‘gobierno del mundo’”, manifestó.

“Y sólo ven la paja en el ojo ajeno y no en la vida en el propio, pero no es para enojarse, así son, nada más decir que no es cierto [lo indicado en el informe], que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a ver mal”, comentó.

López Obrador lamentó la postura del Gobierno de Estados Unidos en defensa de los derechos humanos y libertad de expresión, cuando Estados Unidos mantiene preso a Julian Assange, activista y periodista australiano, fundador del sitio web Wikileaks.

Además, criticó, también, que se busque detener al ex Presidente Donald Trump por un presunto delito y aseguró que esto era con el fin de que no apareciera en la boleta electoral del 2024.

“Es como si nosotros los evaluáramos en derechos humanos. Oye: ¿Por qué no a Assange? Si estás hablando de periodismo y de libertad, ¿por qué tienes preso a Assange? Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el Gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa?”, insistió López Obrador.

“Y así, ¿por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes?”, enlistó al criticar el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual detalló que “hubo informes de que algunos agentes del Gobierno fueron cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”.

“Los elementos criminales, incluidas las bandas locales y transnacionales y los traficantes de estupefacientes, fueron perpetradores significativos de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación”, recalcó el Departamento de Estado.

“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción [...] El Gobierno investigó y persiguió algunos de estos crímenes, pero la mayoría permaneció sin ser investigado ni procesado”, apuntó en su informe.

El Gobierno de Estados Unidos indicó además en su informe anual que las desapariciones continuaron siendo un problema persistente en todo México, especialmente en áreas con altos niveles de violencia relacionada con cárteles.

“Las bases de datos federales y estatales sobre desapariciones son incompletas y tienen problemas para compartir información. Los sistemas forenses están muy fragmentados entre los niveles local, estatal y federal, y el volumen de casos sin resolver es mucho mayor que el que son capaces de manejar”, expuso.

En materia de libertad de expresión, el informe destacó que los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones, pero consideró que, a menudo se autocensuraron por temor a represalias de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales transnacionales.

Además, el Gobierno de Estados Unidos señaló en su informe anual sobre derechos humanos, al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por “desacreditar” y “reprender” a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, durante sus conferencias de prensa diarias.

“Los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y redujeron la libertad de expresión y de prensa”, detalló.

“El descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021, cuando autoridades introdujeron una sección de ‘Quién es quién en las mentiras’ en la conferencia de prensa matutina del presidente para exponer a los periodistas que presuntamente divulgaron noticias falsas”, apuntó.