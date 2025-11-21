Alcalde de NY ‘sorprenderá a conservadores’, dice Trump, tras reunirse con Mamdani

El Alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvo una reunión con el Presidente Donald Trump este 21 de noviembre.

El encuentro tuvo lugar en la Casa Blanca, en Washington D.C., donde ambas partes calificaron el diálogo como una conversación productiva.

Posterior al evento Mamdani declaró a los periodistas que la reunión resultó positiva y destacó que ambos líderes compartieron el amor por su ciudad natal común.

“Espero con interés trabajar juntos para brindar esa asequibilidad a los neoyorquinos”, dijo en la Oficina Oval.

Trump expresó su optimismo respecto a la gestión entrante.

“Creo que, con suerte, tendrán un Alcalde realmente excelente”, afirmó, quien además prometió ayudar a Mamdani a “hacer realidad el sueño de todos”.

El Presidente republicano modificó la postura que mantuvo durante la campaña, etapa en la que criticó repetidamente a Mamdani, para emitir elogios hacia el funcionario electo. “Tenemos algo en común: queremos que nuestra querida ciudad prospere enormemente”, expresó Trump.

Para concluir su intervención, Trump hizo referencia a la ideología del Alcalde electo.

”Tiene ideas un tanto extravagantes, pero quién sabe. Creo que, de hecho, va a sorprender a algunos conservadores”, sentenció.