El Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Sinaloa, ante los operativos de seguridad, enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos registrados durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

En el aviso, la representación diplomática señaló que los hechos ocurrieron en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, luego de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, por lo que pidió a los estadounidenses mantenerse alerta ante posibles hechos de violencia en distintas regiones del estado.

El consulado indicó que las autoridades locales recomendaron a la población permanecer resguardada, limitar sus desplazamientos y evitar transitar por la carretera federal México 15, en el tramo entre Los Mochis y Culiacán.

También advirtió que los servicios de transporte aéreo y terrestre podrían presentar interrupciones, por lo que recomendó a los viajeros verificar directamente con las aerolíneas el estado de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos.

La alerta recordó que Sinaloa se encuentra clasificado en el nivel 4, correspondiente a la recomendación de no viajar, dentro de la advertencia de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos para México.

Entre las recomendaciones para sus ciudadanos, el consulado pidió evitar las zonas donde se desarrollen operativos de seguridad, mantenerse alejados de concentraciones de personas, atender las indicaciones de las autoridades y monitorear los medios de comunicación locales.

Asimismo, recomendó mantener comunicación con familiares y amigos sobre su ubicación y estado, así como llamar al 911 en caso de emergencia.

El aviso fue difundido este sábado 21 de noviembre a través de los canales oficiales de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México.