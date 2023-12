En lo que va de 2023, en Médicos Sin Fronteras ha atendido a 397 sobrevivientes de violencia sexual en Panamá. Carpas instaladas en la mitad de la selva y secuestros con violaciones grupales se oyen entre los testimonios de personas migrantes que asistimos.

“¿Cómo sobrevive uno a cinco violaciones?”, cuestiona en medio del llanto una migrante venezolana a quien las condiciones económicas en su país le obligaron a cruzar el Darién y cuyo nombre oculta por seguridad. “Estamos cruzando la selva buscando un mejor futuro, no para que nos acaben la vida. No te acaba la vida una culebra, te acaban la vida los hombres que están adentro, que violan y matan”, señala con contundencia.

Ella es una de las casi 460 mil migrantes que han cruzado en 2023 la selva ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. En ese tramo de la ruta hacia Estados Unidos, las personas están expuestas a todo tipo de riesgos, que van desde caídas por despeñaderos y ahogamientos en ríos, hasta secuestro, robos y, como ella lo narra, violencia sexual.

Todo el grupo con el que migraba fue secuestrado.

“A mí me dieron golpes en las piernas con un palo que cargaban ellos, porque a quienes no teníamos dinero nos maltrataban. Y quienes decían que no tenían y les revisaban y sí tenían algo, salían más perjudicadas. Decían: ‘ah, sí tiene’ y las violaban. Vi que muchas fueron violadas. Las vi salir desnudas y golpeadas. Te agarran entre una, dos y tres personas y te violan y atrás viene el otro y te vuelve a violar y, si gritas, te golpean”, recuerda.

La violencia sexual en el Darién es cada vez más cruel y deshumanizante. De enero a octubre de 2023, Médicos Sin Fronteras ha atendido a 397 migrantes sobrevivientes de violencia sexual en la selva del Darién.

“Las cifras, que ya eran alarmantes en los meses pasados, tuvieron un ascenso súbito en octubre. Solo en una semana, nuestros equipos atendieron 59 casos, lo que significa un evento de violencia sexual ocurriendo cada 3 horas, y dentro de los que se cuentan 3 a menores de edad. En total, solo en octubre, recibimos 107 casos”, informó la organización internacional.

Y, sin embargo, el subregistro es enorme.

“No todas las personas que viven violencia sexual reciben atención oportuna debido al estigma contra las víctimas que envuelve esta forma de violencia, a las amenazas de los perpetradores, las formas de violencia sexual que no se reconocen como tal y a que las personas no se sienten seguras para pedir ayuda. Además, por el temor a procesos administrativos revictimizantes que retrasan su camino hacia el norte del continente”, explica Carmenza Gálvez, coordinadora médica de la misión Colombia-Panamá de Médicos Sin Fronteras.

Los testimonios de las pacientes dan cuenta de hombres armados que secuestran a grupos enteros de migrantes tras horas de cruzar la frontera entre Colombia y Panamá. Les roban su dinero y les dicen que es el costo por pasar por allí. La violencia sexual, que va desde tocamientos hasta violaciones, ocurre frente a los demás migrantes o en carpas instaladas para ese fin en la mitad de la selva.

“Aunque también los hombres y las personas con identidades diversas están expuestos a esta forma de violencia, el 95 por ciento de las sobrevivientes atendidas son mujeres. No solo son adultas: MSF hemos registrado un 6 por ciento de casos contra menores de edad. Por ejemplo, durante la última semana de octubre se reportaron violaciones a migrantes de 11, 12 y 16 años”, señalan.

Todos son víctimas.

“A algunos muchachos, por meterse a defenderlas, los golpearon también y los tiraban. A uno de ellos lo mataron frente a nosotros con un tiro en la frente”, dice la mujer migrante. “Nosotros solo pedimos por lo menos que no haya más muerte ni violaciones. No es justo que nos hagan esto, somos mujeres guerreras por nuestros hijos. Se entiende que hay ríos, animales, culebras, pero aparte de eso el que hace más daño es ese que está adentro, está violando y acaba con nuestras vidas. Son personas sin corazón”, suplica.

“Esto se debe detener. Las personas migrantes no deberían sufrir ningún tipo de violación a sus derechos en la ruta. La violencia sexual genera consecuencias en la salud física y psicológica de las personas como infecciones de transmisión sexual que de no ser tratadas oportunamente pueden afectar la fertilidad de las mujeres, infecciones por VIH con el consecuente riesgo de desarrollar SIDA e infectar a otras personas, traumas físicos, embarazos no deseados, aislamiento social, sentimientos de culpa, pensamientos recurrentes sobre los eventos vividos, depresión, ansiedad, ideación suicida, riesgo de nuevos eventos de violencia sexual, insomnio y riesgo de abuso de sustancias, entre otras”, asegura Gálvez.

“Nuestro llamado es a que los gobiernos hagan presencia efectiva en la zona para que nadie tenga que padecer este tipo de violencia. Pero también a que, una vez ocurran este tipo de casos, las personas migrantes tengan todas las garantías para acceder a atención antes de 72 horas para evitar embarazos no deseados, y el contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”, añade. Sumado a esto, MSF solicita que se adelanten campañas de sensibilización y prevención con comunidades locales, personal de entidades públicas y organizaciones en la zona para la atención de estos casos.

Médicos Sin Fronteras informó que brindan atención médica en las Estaciones Temporales de Recepción Migratoria Lajas Blancas y San Vicente y en la comunidad indígena de Bajo Chiquito. Allí, entre enero y octubre, brindan 51 mil 500 consultas médicas y de enfermería, 2 mil 400 consultas de salud mental, 17 mil 400 curaciones y atendimos 397 casos de violencia sexual.