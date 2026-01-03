‘Algo se debe hacer con México’, dice Donald Trump tras ataque contra Venezuela

Donald Trump, titular del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos (EU.), confirmó durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, la captura de Nicolás Maduro Moros. El mandatario estadounidense sostuvo que, tras la detención del político venezolano, la Administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa el siguiente desafío prioritario en su agenda de seguridad y política exterior.

La aprehensión de Maduro Moros se realizó mediante una operación militar en territorio venezolano, tras la cual fue trasladado al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima. Según informó el funcionario federal en la emisión televisiva, la embarcación navega actualmente con destino a la ciudad de Nueva York, donde el detenido enfrentará procesos legales ante cortes estadounidenses. Trump precisó que esta acción marca el fin de una etapa en Venezuela y permite centrar la atención de su Gobierno en la situación de la frontera sur y la relación con México.

Respecto a Sheinbaum Pardo, Trump manifestó una postura de confrontación en Fox News al señalar que la gestión de la mandataria mexicana no ha cumplido con las expectativas de seguridad de los EU.

“Es una mujer muy agradable, pero no ha hecho nada por nosotros en la frontera”, afirmó Trump. El mandatario enfatizó que la problemática en territorio mexicano es el asunto más urgente por resolver tras la captura realizada en Venezuela.

Trump calificó la situación en México como el “próximo gran problema” y adelantó que su Gobierno tomará medidas para presionar a la Administración de Sheinbaum Pardo en temas de narcotráfico y control migratorio.

“Algo se debe hacer con México”, sentenció el mandatario estadounidense, quien vinculó el éxito del operativo militar con una nueva fase de intervenciones diplomáticas y operativas en la región.

El republicano señaló que México no es gobernado por Sheinbaum Pardo, sino por las organizaciones delictivas. Asimismo, puntualizó que ya ha platicado con la mandataria sobre “acabar con los cárteles”.

“Claudia Sheinbaum es una buena mujer, pero los cárteles gobiernan México”, señaló el también empresario.

En sus declaraciones para la cadena estadounidense, Trump aseguró que la titular del Ejecutivo mexicano le tiene miedo a las organizaciones del narcotráfico, las cuales hacen perder a Estados Unidos 300,000 personas.

“Perdemos a 300 mil personas por las drogas que llegan por la frontera sur, sobre todo. También por la frontera con Canadá [...] Tenemos que hacer algo con México”, afirmó el magnate neoyorquino.

El traslado de Maduro Moros a Nueva York responde a una serie de acusaciones por narcoterrorismo presentadas por el Departamento de Justicia de los EU (DOJ, por sus siglas en inglés). Mientras el buque USS Iwo Jima continúa su trayecto, el Gobierno estadounidense reiteró que la seguridad del hemisferio depende ahora de un cambio de estrategia respecto a las políticas implementadas por Sheinbaum Pardo, cuya gestión será objeto de mayor escrutinio por parte de la Administración Trump.