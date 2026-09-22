Alguaciles de EU capturan en Chicago a presunto operador del Cártel de Sinaloa

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos confirmó el arresto en Chicago, Illinois, de Rogelio Castro, fugitivo señalado como presunto integrante del Cártel de Sinaloa, quien era buscado en el Distrito Oeste de Texas por una orden federal de detención relacionada con la distribución de grandes cantidades de cocaína.

Según una publicación oficial del USMS difundida este 22 de septiembre, la captura la realizaron agentes de esa corporación asignados a la División Chicago de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) y a la Fuerza de Tarea Regional de Fugitivos de los Grandes Lagos (GLRFTF, por sus siglas en inglés).

La agencia federal difundió una fotografía de Castro con uniforme naranja y la leyenda “Apprehended” (aprehendido), con la que confirmó que el fugitivo quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La orden de aprehensión en su contra fue emitida en el Distrito Oeste de Texas, jurisdicción federal que abarca ciudades como San Antonio, Austin y El Paso, así como una amplia franja de la frontera con México, considerada uno de los principales corredores para el trasiego de drogas hacia el interior de Estados Unidos.

El USMS no precisó la fecha exacta de la detención, la cantidad de cocaína que se le atribuye ni el papel específico que Castro habría desempeñado dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

La captura se inscribe en la ofensiva del Gobierno de Estados Unidos contra las organizaciones criminales mexicanas, luego de que el Cártel de Sinaloa fuera designado como organización terrorista extranjera, medida que amplió las facultades de las agencias federales para perseguir a sus integrantes y redes de distribución en territorio estadounidense.

Se prevé que Castro sea trasladado a Texas para comparecer ante un tribunal federal del Distrito Oeste de ese estado, donde enfrentará los cargos derivados de la orden de aprehensión.