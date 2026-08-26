Aluvión de lodo en el Himalaya deja 98 muertos y 668 desaparecidos entre Nepal y Tíbet

Al menos 98 personas murieron y 668 permanecen desaparecidas tras una riada de lodo y escombros que arrasó este 26 de agosto la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China, según informaron las autoridades nepalíes y medios estatales chinos.

El desastre golpeó con mayor fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, y el paso aduanero de Gyirong, del lado tibetano.

La emergencia se desencadenó durante la mañana, hora local, cuando el río Bhote Koshi se desbordó y una masa de agua, lodo y sedimentos descendió por el valle.

El torrente destruyó viviendas, carreteras, puentes y proyectos hidroeléctricos en las localidades de Timure, Syapru Besi y el propio puesto fronterizo de Rasuwagadhi, para luego propagarse hacia el sur por la cuenca del río Trishuli y alcanzar el distrito de Nuwakot, donde edificios de varios pisos, camiones y furgonetas quedaron sepultados bajo toneladas de lodo.

El balance de víctimas se elevó de forma sostenida a lo largo de la jornada.

El vocero Abi Narayan Kafle informó que se reportaron 98 muertes y que unos 28 agentes de policía continuaban desaparecidos.

Reportes policiales previos habían ubicado los decesos confirmados en Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, con cifras que oscilaron entre ocho y 31 antes de la actualización oficial.

La Junta de Turismo de Nepal emitió un reporte preliminar de emergencia que contabilizó 384 viajeros incomunicados en zonas de senderismo y alta montaña, de los cuales 291 son ciudadanos extranjeros y 93 nacionales nepalíes.

Entre los extranjeros figuran más de un centenar de indios, 12 británicos, además de malayos, estadounidenses y personas de otras nacionalidades.

El Gobierno de Nepal confirmó que dos españoles se encuentran entre los desaparecidos.

Buena parte de ese grupo realizaba o preparaba la ruta de peregrinación hacia el monte Kailash, en territorio tibetano, o se hallaba en el área de Langtang.

El International Centre for Integrated Mountain Development, con sede en Katmandú, identificó un desprendimiento como el detonante inmediato de la inundación.

“Creemos que se produjo una avalancha de roca y hielo en Nepal, que bloqueó el río Lhende y desencadenó la riada en cascada”, señaló el organismo.

Los registros sísmicos muestran un movimiento telúrico de magnitud 4.4 aproximadamente siete minutos antes del momento en que las imágenes sitúan el desprendimiento; el Gobierno nepalí contempla esa posible conexión, aunque los especialistas todavía no la consideran demostrada.

Del lado chino, la cadena estatal CCTV informó que “un corrimiento de lodo en el lado nepalí provocó un elevado número de víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”.

La agencia oficial Xinhua indicó que el alud cortó rutas, comunicaciones y suministro eléctrico en la prefectura de Shigatse, cercana a la frontera.

Una cámara de seguridad captó el instante en que varias personas intentaron huir segundos antes de que el alud de barro y agua arrasara el cruce fronterizo, destruyendo edificios y vehículos.

Las autoridades chinas no han difundido cifras oficiales de muertos o heridos en esa región.

El Presidente de China, Xi Jinping, ordenó una operación de rescate a gran escala.

“La tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas, atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el impacto”, afirmó, según Xinhua.

China desplegó más de 570 rescatistas en la zona, cuyos equipos enfrentan dificultades para alcanzar algunos puntos debido a acumulaciones de sedimento de hasta metro y medio de profundidad.

El Ejército de Nepal desplegó 14 helicópteros y equipos de rescate, aunque en Syapru Besi y Timure algunas aeronaves no lograron aterrizar por el nivel del agua y las condiciones del terreno.

Permanecen incomunicados 44 militares del Ejército nepalí, 26 policías convencionales y nueve integrantes de la Policía Armada en las bases de Timure y Mailung, además de personal de inmigración y aduanas en Rasuwa.

La Cruz Roja desplegó un equipo de emergencia con suministros humanitarios en las áreas afectadas.

Sesenta empleados de un proyecto hidroeléctrico en construcción se encuentran desaparecidos, según la agencia nacional de noticias RSS.

Los trabajadores se hallaban en el proyecto Langtang Khola, de 20 megavatios, en el municipio de Rasuwa, donde se ejecutaban trabajos de construcción de concreto dentro de un túnel. Varias centrales hidroeléctricas y proyectos en construcción situados junto a los ríos resultaron dañados o suspendieron actividades.

El Puente de la Amistad, también conocido como Miteri Bridge y reconstruido tras una inundación similar en julio de 2025, fue arrastrado por completo.

La comunidad internacional comenzó a responder. El Primer Ministro de India, Narendra Modi, ofreció asistencia humanitaria y coordinación de equipos con las autoridades nepalíes, mientras que Corea del Sur prevé enviar un equipo de respuesta rápida integrado por funcionarios, bomberos y policías.

La Embajada de Estados Unidos en Nepal expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del distrito de Rasuwa.

Las autoridades nepalíes cerraron varias autopistas y pidieron a los habitantes de zonas bajas trasladarse a lugares seguros y mantenerse alejados de las riberas.

El episodio ocurre poco más de un año después de una catástrofe semejante en el mismo corredor fronterizo, cuando el desbordamiento de un lago glaciar en el Tíbet provocó una riada en agosto de 2025, lo que reaviva las advertencias respecto a la vulnerabilidad del Himalaya frente a las inundaciones repentinas, los deslizamientos y la pérdida de hielo glaciar.