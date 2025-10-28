$!Amenaza huracán Melissa a Jamaica con vientos catastróficos

Con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, este martes se espera que el huracán Melissa impacte en Jamaica, en el Mar Caribe.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, “Melissa” se mueve en la costa sur de Jamaica con vientos catastrófica”.

“¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y amenazante para la vida” ¡Tome cobertura ahora”, señaló en su último aviso.

Durante esta mañana, se encontraba cerca de las costas de Jamaica y se prevé que más adelante continúe con su trayectoria hacia Cuba.