$!Amenaza huracán Melissa a Jamaica con vientos catastróficos

Con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, este martes se espera que el huracán Melissa impacte en Jamaica, en el Mar Caribe.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, “Melissa” se mueve en la costa sur de Jamaica con vientos catastrófica”.
“¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y amenazante para la vida” ¡Tome cobertura ahora”, señaló en su último aviso.
Durante esta mañana, se encontraba cerca de las costas de Jamaica y se prevé que más adelante continúe con su trayectoria hacia Cuba.
Los vientos máximos sostenidos son de 295 kilómetros por hora y se traslada a 11 kilómetros por hora.
El Gobierno de Jamaica emitió una orden para evacuar las comunidades que consideran se encuentran en una situación vulnerable, la cual se debía atender de manera inmediata.
El Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha reiterado el llamado a la población a seguir las medidas de seguridad ante el impacto inminente de este huracán.
“El fracaso en refugiarse adecuadamente puede resultar en lesiones graves y pérdida de vidas. Los residentes en Jamaica que experimentan el ojo no deben dejar su refugio a medida que los vientos aumentarán rápidamente dentro de la parte trasera de la pared del ojo de Melissa”, señaló el Centro Nacional de Huracanes.
“Para protegerse del viento, lo mejor que puede hacer es poner tantos muros como sea posible entre usted y el exterior. Una habitación interior sin ventanas, idealmente una donde también puede evitar la caída de árboles, es el lugar más seguro en el que puede estar en un edificio. Puede cubrirse con un colchón y usar un casco para protección adicional”, sugirió.