América Latina acelera en inteligencia artificial más de lo esperado, pero enfrenta deficiencias críticas

América Latina y el Caribe muestra una adopción de inteligencia artificial que supera su peso digital global, pero enfrenta desafíos críticos en talento, inversión y gobernanza que amenazan su competitividad futura, según revela el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025 presentado este martes.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) dieron a conocer la tercera edición de este instrumento pionero que mide sistemáticamente el nivel de preparación, adopción y gobernanza de IA en 19 países de la región.

Panorama regional segmentado

El estudio clasifica a los países en tres categorías de madurez: pioneros, adoptantes y exploradores.

Chile, Brasil y Uruguay se consolidan como pioneros, con más de 60 puntos en el índice. Ocho países adoptantes -entre ellos Colombia, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana- logran reducir distancias con los líderes gracias a mejoras en conectividad, talento y estrategias nacionales.

Sin embargo, más de un tercio de los países evaluados permanecen en la categoría de exploradores, con ecosistemas incipientes y capacidades limitadas, reflejando las marcadas desigualdades intrarregionales.

Brechas estructurales

Una de las preocupaciones centrales del informe es la acelerada fuga de especialistas y la insuficiente formación avanzada en IA, lo que ha ensanchado la brecha de talento respecto al promedio mundial desde 2022.

En inversión, las cifras son elocuentes: mientras la región representa el 6,6% del PIB global, recibe apenas el 1,12% de la inversión mundial en IA. “Esta subinversión restringe severamente las posibilidades de escalar iniciativas productivas, tecnológicas e innovadoras”, advierte el reporte.

Oportunidades en la adopción

Pese a los desafíos, la región muestra un dinamismo significativo. América Latina y el Caribe concentra el 14% de las visitas globales a soluciones de IA, frente al 11% de su participación en usuarios de internet, indicando una adopción por encima de lo esperado.

José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, destacó que “la inteligencia artificial puede convertirse en un motor para superar las trampas del desarrollo de América Latina y el Caribe. Pero para ello es indispensable articular las políticas de digitalización con las políticas de desarrollo productivo”.

Gobernanza: asignatura pendiente

El informe detecta que, aunque un número creciente de países ha desarrollado estrategias nacionales de IA, la mayoría carece de financiamiento adecuado, mecanismos de implementación efectivos y sistemas de evaluación de impacto. Además, se observa una notable ausencia de enfoques ambientales y de equidad de género en estas políticas.

Álvaro Soto, Director ILIA en CENIA, señaló que “los países tienen mucho interés, pero ningún sentido de urgencia. Pese a la abrumadora evidencia del impacto favorable de la IA en la productividad, no se aprecian cambios de tendencia”.

La embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer, cuya institución apoyó la elaboración del índice, destacó que el ILIA “sirve de brújula a la región para que esta transición pueda ser justa, inclusiva y centrada en las personas”.

El ILIA 2025, elaborado con más de 100 subindicadores organizados en tres dimensiones -factores habilitantes; investigación, desarrollo y adopción; y gobernanza- se consolida como referencia esencial para guiar decisiones de política basadas en evidencia en la región.