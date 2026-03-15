América y Europa podrán acceder a reservas de emergencia de petróleo a finales de marzo ante conflicto en Medio Oriente

Las reservas de emergencia de petróleo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) serán puestas a disposición de “inmediato” para los países miembros en Asia y Oceanía, mientras que para los de América y Europa estarán disponibles a finales de marzo en el marco de la guerra en Medio Oriente.

Los países integrantes de la AIE anunciaron el pasado 11 de marzo que pondrán a disposición del mercado 400 millones de barriles en respuesta al conflicto regional, el cual está generando graves “perturbaciones” para el suministro de crudo.

De acuerdo con un comunicado, esta es la sexta vez que los países miembros aprueban medidas de emergencia para apoyar los mercados petroleros en la historia de la AIE, creada en 1974. Las disposiciones anteriores fueron adoptadas en 1991, 2005, 2011 y en dos ocasiones en 2022.

“La guerra en Medio Oriente está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo. Esta medida colectiva de emergencia, con diferencia la mayor jamás adoptada, proporciona un colchón significativo y muy bienvenido”.

“Pero el factor más importante para garantizar el retorno a unos flujos estables es la reanudación del tránsito regular de buques por el estrecho de Ormuz. Mecanismos de seguro adecuados y la protección física de la navegación son fundamentales para la reanudación de los flujos”, señaló la AIE.

Irán amenaza con ampliar el conflicto

Irán advirtió este domingo a otros países que si intervienen habrá “una escalada” en la guerra en Medio Oriente, a la que el presidente estadounidense Donald Trump descartó poner fin por el momento.

En una entrevista con NBC News, el mandatario republicano aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

“Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump a la cadena estadounidense.

También aseguró que podría bombardear de nuevo objetivos en el principal centro de exportación de crudo de Irán, situado en la isla de Jark, “solo por diversión”.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos, al responder a las declaraciones del republicano sobre que Teherán desea un acuerdo para poner fin a la guerra.

“Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo”, declaró Araghchi en el programa “Face The Nation” de la CBS, en una entrevista emitida este domingo.

“No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, añadió. Según el canciller, “no hay ninguna experiencia positiva en las conversaciones con los estadounidenses”.

El estrecho de Ormuz, una de las vías estratégicas en Medio Oriente para el traslado de petróleo, se encuentra bloqueado por el gobierno de Irán, en represalia por los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel en su territorio.