El Presidente Andrés Manuel López Obrador conversó este viernes con el Presidente de Estados Unidos Joe Biden, durante una reunión bilateral en la cual hablaron sobre narcotráfico, migración y el combate a los precursores de fentanilo, al margen de la cumbre de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se lleva a cabo en San Francisco, California.

Durante una conferencia de prensa conjunta, Biden afirmó que Estados Unidos “no podría tener un mejor aliado” que López Obrador para enfrentar los problemas regionales como la migración, el tráfico de fentanilo y la seguridad.

Resaltó la cooperación bilateral para enfrentar los efectos de la migración, así como el reforzamiento y seguridad de la frontera común entre Estados Unidos y México.

”Para nosotros, Estados Unidos no podría tener un mejor socio y aliado que usted señor Presidente”, afirmó Biden.

Por su parte, López Obrador reconoció los trabajos de Estados Unidos para mitigar las causas de la migración y recordó que en aquel País existe una comunidad de 40 millones de mexicanos, por lo que resaltó la importancia de “seguir avanzando para atemperar el fenómeno migratorio, lo estamos haciendo de manera coordinada”.

Reiteró que el compromiso en México de combatir el tráfico de precursores de fentanilo, era “un acto de solidaridad”.

”Estamos comprometidos sinceramente a seguir ayudando para el control del tráfico de drogas, para evitar la entrada de fentanilo y otros químicos, estoy seguro que vamos a seguir avanzando en esta muy buena relación que tenemos”, indicó.

Respecto al tema migratorio, López Obrador subrayó la necesidad de seguir avanzando en la búsqueda de soluciones conjuntas para “atemperar” y “resolver” el fenómeno.

Asimismo, reconoció a Biden por no construir muros en la frontera común y abrir opciones legales para que migrantes de otros países pudieran acceder a una visa de trabajo y no se vieran en la necesidad de arriesgarse para tratar de llegar a Estados Unidos.

”Lo estamos haciendo de manera coordinada, conjunta. Agradecer al presidente Biden, de Estados Unidos, en los últimos tiempos, en abrir una vía legal para la migración. Dejar de manifiesto que es el primer Presidente en mucho tiempo en Estados Unidos que no construye muros, porque eso no es solución. Tenemos que ayudarnos mutuamente para que la migración sea opcional, no forzosa”, expresó.

”Que podamos ayudar en nuestros países de origen a los que se ven obligados a emigrar, por eso estamos muy satisfechos con este encuentro”, dijo en un mensaje de casi seis minutos, en el cual reiteró que la relación entre ambos países era excelente, ya que no sólo existía amistad, sino también respeto y cooperación para el desarrollo.

Según destacó López Obrador, durante los últimos años México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, lo cual calificó como excepcional.

”Y al mismo tiempo hay cerca de 40 millones de mexicanos trabajando honradamente en Estados Unidos y eso nos hermana aún más”, mencionó, quien mandó un saludo a los migrantes, en especial a los cerca de 40 millones de connacionales que vivían y trabajaban en Estados Unidos.

”Esta es su segunda Patria. También informar que los últimos años muchos estadounidenses están trasladándose a México y son bienvenidos, somos pueblos hermanos, eso es lo que puedo comentar”, agregó.

”Llevamos muy buena relación. Tienen a un extraordinario presidente en Estados Unidos, un hombre con convicciones, un hombre bueno”, finalizó.