El escritor, ex académico y ex diplomático mexicano, Andrés Roemer, acusado de abuso sexual y violación, fue liberado desde el 15 de diciembre de 2023, de una cárcel de Israel.

Así lo aseguró el propio Roemer Slomianski, en una carta enviada al periodista Ciro Gómez Leyva, quien la leyó, el 30 de enero de 2024, en su programa radiofónico, transmitido por la cadena Radio Fórmula, misma en la que el ex académico y ex diplomático detalló que las autoridades israelíes le habían prohibido pronunciarse respecto a su libertad.

Sin embargo, detalló en su misiva, que se encontraba en prisión domiciliaria, pero en la que se le permitía salir a hacer algunas actividades, como ir a comer a restaurantes, entre otras. Hasta el momento de redactar esta nota, la FGJ-CDMX no se había pronunciado al respecto.

“Andrés Roemer salió de la cárcel en Israel. Los jueces de ese país determinaron que Roemer no es una persona peligrosa y seguirá su proceso en arresto domiciliario. En una carta, nos asegura que las autoridades israelíes descubrieron las mentiras que sobre él dijo el gobierno de México”, escribió Gómez Leyva, en su cuenta de la red social X.

En la carta aseguró que las autoridades israelíes descubrieron “las mentiras que sobre él dijo el Gobierno de México”. Asimismo, destacó salió de prisión “en contra de las estadísticas más robustas”.

“Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia [...] Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún. La política sigue estando por encima de la justicia”, mencionó.

“La historia vivida en mis últimos años es inefable. Me abandonó el mundo. A pesar de ello en prisión escribí mi ser y sentir. En el libro (pronto a publicarse): ‘La verdad ya no importa’. Aparecen mucho de sus nombres. Mi gratitud”, indicó.

“Estos días fuera de prisión he estado necesitado de silencio y resguardo. Ello no quita que los he tenido presentes y agradecido cada instante. Tenemos tanto que compartir. Con la esperanza de que la verdad salga a la luz algún día y se vislumbre justicia”, enfatizó.

“Estar fuera de la cárcel en medio oriente, entre hebreo y árabe...durante la guerra y siendo absolutamente inocente de barbaridades que se me han fabricado...es un sentimiento de gracia y hierofania”, apuntó Roemer, quien también detalló que fueron 76 días de un proceso, más de 25 de ellos con la misma ropa, sin un espejo y “siempre acosado a la violencia”.

En su texto agradeció a sus amigos, su familia, su pareja y sus cuñados, por el apoyo brindado.

“Les debo a ustedes (y a los libros y las letras), mi seguir en el mundo. Les agradezco INFINITO su energía, letras...amor. Les ofrezco disculpas por mi estar y no estar en redes. Al principio me prohibieron decir que estoy fuera, por otro lado, sorpresivamente; me necesite aislado y en recuperación. Estoy aquí. Ustedes siempre han estado en mi.Los amo, gratitud eterna”, escribió.

Extradición

La Embajada de Israel en México desmintió, el 3 de octubre de 2023, que Roemer Slomianski fuera a ser extraditado a territorio mexicano el día 16 del mismo mes y año, como algunos medios aseguraron.

A través de un comunicado, la representación diplomática israelí informó que no existía una fecha estimada para que se extraditara a Roemer Slomianski a México. “Se trata de un proceso legal largo y complejo, y aún no se sabe cuánto durará”, señaló.

También detalló que el Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado presentó la petición de extradición del escritor, ex académico y ex diplomático, ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, además de solicitar que permaneciera en prisión preventiva, en tanto se determinara si se le entregaría a México o no.

Según la Embajada israelí, el Tribunal de Distrito de Jerusalén extendió la detención preventiva de Roemer Slomianski, hasta la siguiente audiencia que ocurriría en dos semanas, cuando se determinaría si seguiría detenido enfrentando su proceso o no.

“En este momento, no es posible estimar cuándo el Tribunal tomará una decisión sobre la extradición de Roemer. Al momento no se ha fijado una fecha para la audiencia de la petición de extradición y se debe tomar en cuenta que las audiencias pueden durar varios meses”, detalló la Embajada de Israel en México.