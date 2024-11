Anexión de Gaza no creará una paz duradera en Oriente Medio: UNRWA

El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) aseguró este lunes que no habrá una paz duradera en Oriente Medio mientras no se aborde la cuestión palestina en todo su conjunto.

Preguntado en Ginebra sobre qué podría cambiar la elección de Donald Trump, Philippe Lazzarini mantuvo la necesidad de escuchar las aspiraciones de los palestinos.

«Seguimos escuchando que promover una paz duradera es una prioridad y no veo cómo se puede promover una paz duradera sin abordar la cuestión de los palestinos en la región. Así que, por supuesto, la gente está muy preocupada de que pueda ir en la dirección de una anexión, pero la anexión no significaría una paz duradera en la región si no se ha abordado la cuestión de los palestinos».

Por otro lado, Lazarinni confirmó el lunes que un gran convoy de ayuda humanitaria fue saqueado dentro de Gaza el fin de semana, en medio de un colapso casi total de la ley y el orden y del acoso al personal de la agencia por parte de soldados israelíes.

«Más de 100 camiones han sido saqueados, principalmente [transportando mercancías para] UNRWA y el PMA (Programa Mundial de Alimentos), básicamente, el 80-90% del convoy ese día», dijo Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia de la ONU.

«¿Qué demuestra esto? Nosotros [empezamos] a advertir hace mucho tiempo sobre la ruptura total del orden civil; hasta hace cuatro o cinco meses, todavía teníamos capacidad local, gente que escoltaba el convoy. Esto ha desaparecido por completo», explicó.

Según UNRWA, el incidente ocurrió el sábado y afectó a un convoy de 109 camiones. «La gran mayoría de los camiones, 97 en total, se perdieron y los conductores fueron obligados a punta de pistola a descargar la ayuda», dijo en un post en línea en X.

El saqueo se produjo mientras continúan los mortíferos bombardeos israelíes, incluido el de un edificio residencial en el norte de Beit Lahia el fin de semana, que dejó decenas de muertos, lo que provocó una fuerte condena por parte de la ONU.

Responsabilidad humanitaria de Israel

«Las autoridades israelíes siguen haciendo caso omiso de sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para garantizar que se cubren las necesidades básicas de la población y facilitar la entrega segura de la ayuda», insistió la agencia de la ONU.

«Tales responsabilidades continúan cuando los camiones entran en la Franja de Gaza, hasta que se llega a la población con la ayuda esencial», añadió.

UNRWA dijo que la escasez crítica de harina había obligado a las ocho panaderías apoyadas por la ONU en Deir al Balah y Khan Younis a operar «a capacidad disminuida durante semanas».

«Muchas se han visto obligadas a cerrar por completo. Sin una intervención inmediata, la grave escasez de alimentos va a empeorar, poniendo aún más en peligro la vida de más de dos millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir.»

No hay alternativa viable a la UNRWA

En su intervención en Ginebra, al margen de una reunión del Comité Asesor encargado de asesorar y asistir a la UNRWA en el cumplimiento de su mandato, Lazzarini reiteró su advertencia,de la que se hace eco ampliamente la comunidad internacional, de que los esfuerzos israelíes por desmantelar la agencia tendrían terribles consecuencias para los gazatíes que dependen de ella para recibir educación, atención sanitaria y medios de subsistencia, a menos que se ponga en marcha una alternativa viable.

«Me siguen preguntando si hay o no un plan B. No hay un plan B en la familia de la ONU porque no hay ninguna otra agencia dirigida a proveer las mismas actividades, dijo Lazzarini a la prensa. “Si no hay una respuesta de la ONU o de la comunidad internacional, la responsabilidad vuelve a recaer en la potencia ocupante, que es Israel», dijo Lazarinni.

Solidaridad española

Haciéndose eco de este mensaje, Antón Leis, secretario general y director ejecutivo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, que preside la Reunión del Comité Asesor, insistió en que UNRWA es «insustituible e indispensable (...) para seis millones de refugiados de Palestina en Oriente Medio, no sólo en Gaza, en todo Oriente Medio».

Leis subrayó la campaña de desinformación dirigida contra UNRWA y destacó la necesidad de explicar el crucial trabajo de base de la agencia en los Territorios Palestinos Ocupados.

«Es importante también dejar las cosas claras y explicar lo que hace UNRWA y lo que hace UNRWA de manera diferente a otras agencias de la ONU y por qué, y esto es una realidad sobre el terreno, por qué UNRWA es indispensable e insustituible.»

El calvario de la búsqueda

Lazzarini señaló que la campaña diplomática y política contra UNRWA también estaba afectando al personal sobre el terreno: «Ya tuvimos la semana pasada un incidente en el que una mujer miembro del personal fue registrada en su casa por un soldado [de las Fuerzas de Defensa de Israel] y cuando se dieron cuenta de que está trabajando para UNRWA, básicamente le dijeron: «¿Cómo es que trabajas para una organización terrorista?»