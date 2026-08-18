Ante la DEA, García Harfuch condiciona cooperación antidrogas al respeto a la soberanía

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que México mantendrá la cooperación con sus socios internacionales en materia de seguridad, pero bajo el principio de pleno respeto a la soberanía nacional, durante su participación en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas celebrada en Buenos Aires, Argentina.

El encuentro fue organizado por la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Harfuch sostuvo que la naturaleza transfronteriza de las organizaciones delictivas obliga a mantener el trabajo coordinado entre naciones.

"Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras; por ello, nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada. México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía", señaló.

García Harfuch expuso ante los asistentes los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual, según indicó, ha fortalecido las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano.

Entre los resultados enumerados, detalló la localización y detención en territorio mexicano de objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países, el traslado a Estados Unidos de 92 objetivos de alto impacto, el desmantelamiento de infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas y la afectación a las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales.

“Esta cooperación y el fortalecimiento de nuestras capacidades han permitido localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países”, indicó respecto al balance de la colaboración bilateral.

García Harfuch agradeció a la DEA y a su administrador, Terrance Cole, la colaboración, el intercambio oportuno de información y la invitación al foro.

El mensaje fue acompañado con fotografías del evento, en las que el Secretario federal aparece sentado entre los asistentes y caminando junto a Cole por un pasillo del centro de convenciones donde se desarrolló la conferencia.

El Secretario de Seguridad cerró su posicionamiento con una afirmación respecto a la capacidad estatal frente a la delincuencia organizada.

“Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación”.

Asimismo, sostuvo que, bajo el liderazgo de la Presidenta, México continuará fortaleciendo sus instituciones y actuando con firmeza, inteligencia y coordinación contra quienes generan violencia y dañan a las sociedades de ambos países.