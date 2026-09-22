Ante la ONU, Trump acusa a México de ser ‘el epicentro de la violencia de los cárteles’

El Presidente Donald Trump afirmó este martes que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” y sostuvo que es “inaceptable” que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas con un territorio que, según dijo, está controlado por organizaciones criminales, por lo que señaló que México debe recuperar el control de su suelo frente a estos grupos.

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Desafortunadamente, es inaceptable que los Estados Unidos compartan una frontera de 2 mil millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su suelo de manos de los enemigos de la humanidad”, afirmó Trump durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de la ONU en Nueva York.

A pesar de sus señalamientos sobre la situación en México, Trump destacó la relación que mantiene con el gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguró que ambos países han avanzado en la lucha contra los grupos criminales.

“Me siento muy orgulloso de decirles que tenemos una relación muy buena con el Gobierno mexicano. Hemos dado grandes pasos, pasos muy grandes con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles”, dijo.

Los señalamientos contra México formaron parte de la exposición de Trump sobre su estrategia contra los grupos del narcotráfico en el hemisferio occidental.

El Presidente estadounidense señaló que, al asumir el cargo, designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y desplegó a las fuerzas armadas de Estados Unidos para combatirlos.

Trump comparó a los cárteles con ISIS y afirmó que son “enemigos en guerra con la civilización” que utilizan el asesinato, la violación, la tortura y la extorsión como instrumentos de terror.

También sostuvo que Estados Unidos ha realizado decenas de ataques contra embarcaciones de narcotráfico y aseguró que esas acciones han destruido 97 por ciento de las drogas que llegan por mar.

El Presidente estadounidense agregó que, cuando desaparezca la amenaza de los cárteles, la situación de la región cambiará.

“Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso en el cual vivir y prosperar”, afirmó.

Trump presentó estas acciones como parte de una política para ampliar la presencia y el poder militar de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Antes de referirse a México, sostuvo que durante décadas distintas administraciones estadounidenses permitieron que una parte de la región estuviera dominada por pandillas y cárteles de la droga.

También vinculó esa situación con lo que describió como migración incontrolada y presencia de adversarios extranjeros.

“Estamos reafirmando el poder estadounidense, incluido el poder militar estadounidense donde sea necesario en nuestra región y en todo el mundo, para crear un futuro más seguro para todos nosotros”, afirmó.



México y Cuba, dentro de la política hacia el hemisferio

Después de referirse a México, Trump habló de Cuba y sostuvo que su gobierno busca un cambio fundamental en la situación de la isla.

Afirmó que el régimen cubano se encuentra bajo una presión que, según dijo, es la mayor que ha enfrentado y lo describió como un Estado fallido. También señaló que el Secretario de Estado, Marco Rubio, participa en negociaciones con Cuba.

Trump sostuvo que Estados Unidos no permitirá que otros países funcionen como refugio para adversarios extranjeros y afirmó que Cuba ha mantenido durante décadas vínculos con grupos que calificó como radicales dentro de Estados Unidos.



Venezuela y el uso del poder militar estadounidense

Trump también presentó a Venezuela como otro ejemplo de la política que pretende desarrollar en el hemisferio.

Afirmó que en enero las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron una operación militar en Caracas, ingresaron a una base militar y arrestaron a Nicolás Maduro.

Según Trump, después de esa operación cientos de presos políticos venezolanos fueron liberados y su administración comenzó a trabajar con líderes de Venezuela para establecer un nuevo escenario para el país.

El presidente estadounidense también recordó que en agosto se firmó un acuerdo petrolero que abarca 65 mil millones de barriles y que, según dijo, beneficiará tanto a Venezuela como a Estados Unidos y contribuirá a reducir los costos de la energía a nivel mundial.

Trump sostuvo que la situación venezolana demuestra que Estados Unidos no permitirá amenazas contra su seguridad en el hemisferio occidental y afirmó que, si es necesario, utilizará su poderío militar para proteger los intereses nacionales estadounidenses.



Irán, una de las principales referencias militares del discurso

Además de la política hacia América Latina, Trump dedicó buena parte de su discurso a Irán y a las operaciones militares estadounidenses contra ese país.

El presidente afirmó que, al asumir el cargo, ofreció a Irán cooperación económica a cambio de que terminara su programa nuclear y su apoyo al terrorismo, pero sostuvo que el gobierno iraní rechazó la propuesta.

Trump afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron el programa nuclear iraní durante la Operación Midnight Hammer y posteriormente realizaron la Operación Epic Fury.

De acuerdo con su relato, las acciones militares destruyeron los 159 barcos de la Armada iraní, además de su fuerza aérea, radares, equipos antiaéreos y buena parte de su capacidad para fabricar misiles y drones.

También afirmó que Estados Unidos ha escoltado más de mil millones de barriles de petróleo fuera del estrecho de Ormuz y pidió a otros países que mantengan el aislamiento económico de Irán hasta que detenga sus ataques contra la navegación comercial, abandone sus ambiciones nucleares y deje de apoyar al terrorismo.



Aranceles y política comercial

El Presidente estadounidense, entre otros temas a los que se refirió durante su discurso, defendió el uso de aranceles como herramienta de política económica y exterior.

Afirmó que la semana pasada firmó una ley aprobada por el Congreso que le otorga nuevas facultades para establecer aranceles y sostuvo que está dispuesto a utilizarlas si es necesario.

Trump presentó los aranceles, junto con el comercio y las relaciones diplomáticas, como instrumentos que su administración ha utilizado para alcanzar acuerdos con otros países.



Naciones Unidas y organismos internacionales

Trump dedicó parte de su discurso a criticar el funcionamiento de Naciones Unidas y otras instituciones internacionales.

Afirmó que su administración redujo 15% el presupuesto de la ONU para 2026 y eliminó más de 4 mil puestos de trabajo.

Sostuvo que Naciones Unidas tiene potencial, pero cuestionó lo que describió como una agenda de los burócratas internacionales y rechazó la posibilidad de establecer un gobierno global.

También criticó a la Corte Penal Internacional y sostuvo que Estados Unidos no permitirá que integrantes de sus fuerzas armadas sean investigados o juzgados por ese organismo.

En materia migratoria, Trump rechazó la idea de que exista un derecho humano a la inmigración ilegal y defendió el derecho de los Estados a mantener el control de sus fronteras.