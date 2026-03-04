Apagón afecta a dos tercios de Cuba en medio del bloqueo energético de EU y la presión de Trump

El oeste y centro de Cuba, incluida La Habana, se quedaron sin electricidad este miércoles debido a una falla en la red nacional provocada por la desconexión “inesperada” de la principal termoeléctrica de la isla, informó la Unión Nacional Eléctrica (UNE).

La red eléctrica cubana registra cortes de suministro regularmente debido a la anticuada infraestructura o la escasez de combustible. Desde finales de 2024, la isla de 9.6 millones de habitantes tuvo cinco apagones generalizados de suministro.

El ministro de Energía de Cuba, Vicente de la O Levy, publicó esta tarde que se trabaja en el restablecimiento del sistema eléctrico “en medio de una compleja situación energética”.

“Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey hasta Pinar del Río. Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento“, publicó la Unión Nacional Eléctrica.

La caída del sistema, que esta vez afecta a dos tercios de la isla, se produjo por una avería en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, 100 kilómetros al este de la capital, informó la compañía eléctrica.

Destacó que, a causa de la desconexión del sistema eléctrico nacional, también quedaron interrumpidas las señales de la radio y la televisión nacionales “por problemas técnicos”.

En febrero, toda la región oriente de la isla, donde se encuentra Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, quedó a oscuras debido a otra avería en la red.

La población también sufre cortes de electricidad diarios muy prolongados, que se han agravado desde que Washington impuso un bloqueo energético en enero tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla comunista.

Para justificar esta política, Washington consideró que la isla representa una “amenaza excepcional”, pues está situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense.

Trump plantea una “toma de control amistosa”

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista y a la cúpula del gobierno que encabeza Miguel Díaz-Canel.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró el presidente estadounidense a la prensa el pasado viernes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Cuba necesitaba un “cambio radical”, poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por “razones humanitarias”.

Con información de AFP.