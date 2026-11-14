$!¿Apagón mundial el 17 de noviembre? Esto es lo que se sabe

Por Donovan Torner



En los últimos días, TikTok, X y Facebook se llenaron de videos alarmistas que aseguran que este martes 17 de noviembre de 2026 ocurrirá un supuesto apagón mundial.

Las cadenas dicen que nos vamos a quedar sin luz, sin Internet y hasta sin acceso a nuestros bancos durante 72 horas, pero antes de que salgas corriendo a comprar velas y latas de atún, respira: todo se trata de una falsa alarma.

La realidad es que no existe ningún comunicado oficial que respalde esta teoría del caos.

El rumor creció porque miles de personas en redes mezclaron información oficial mal leída con teorías conspirativas, generando pánico innecesario, especialmente aquí en México, donde muchos ya se preguntaban si tenían que desconectar sus aparatos.



¿De dónde salió el rumor?

Nació de la combinación de tres cosas que no tienen nada que ver con una falla eléctrica global, pero que en iInternet sonaron muy convincentes al juntarlas.



La prueba de alerta de FEMA en Estados Unidos este 17 de noviembre

El primer ingrediente es una prueba real que hará el gobierno de Estados Unidos.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) programaron un simulacro nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) justo para este 17 de noviembre a las 13:20 horas, tiempo del centro de México.