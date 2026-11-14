$!¿Apagón mundial el 17 de noviembre? Esto es lo que se sabe

Por Donovan Torner
En los últimos días, TikTok, X y Facebook se llenaron de videos alarmistas que aseguran que este martes 17 de noviembre de 2026 ocurrirá un supuesto apagón mundial.
Las cadenas dicen que nos vamos a quedar sin luz, sin Internet y hasta sin acceso a nuestros bancos durante 72 horas, pero antes de que salgas corriendo a comprar velas y latas de atún, respira: todo se trata de una falsa alarma.
La realidad es que no existe ningún comunicado oficial que respalde esta teoría del caos.
El rumor creció porque miles de personas en redes mezclaron información oficial mal leída con teorías conspirativas, generando pánico innecesario, especialmente aquí en México, donde muchos ya se preguntaban si tenían que desconectar sus aparatos.
¿De dónde salió el rumor?
Nació de la combinación de tres cosas que no tienen nada que ver con una falla eléctrica global, pero que en iInternet sonaron muy convincentes al juntarlas.
La prueba de alerta de FEMA en Estados Unidos este 17 de noviembre
El primer ingrediente es una prueba real que hará el gobierno de Estados Unidos.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) programaron un simulacro nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) justo para este 17 de noviembre a las 13:20 horas, tiempo del centro de México.
Este ejercicio en Estados Unidos consiste únicamente en mandar un mensaje de prueba que va a interrumpir por unos segundos la programación de radio y televisión abierta en ese país.
Es un protocolo de rutina exigido por la ley estadounidense para checar que sus sistemas funcionen en caso de un desastre real; ni siquiera va a sonar en los celulares y mucho menos contempla cortar la luz.
La supuesta predicción de Los Simpson sobre el 17 de noviembre
El segundo ingrediente que le echó leña al fuego fue Los Simpson.
En redes sociales se hizo viral un clip del episodio “It’s a Blunderful Life” de la temporada 35, donde la familia amarilla recuerda un gran apagón en Springfield y en una escena aparece un calendario marcando el 17 de noviembre.
Para muchos internautas fue prueba suficiente de otra “predicción“, aunque solo sea una coincidencia de la ficción.
Las cadenas falsas de protección civil y las 72 horas
Finalmente, algunos usuarios retomaron campañas viejas de protección civil que recomiendan tener una mochila de emergencia con víveres para 72 horas ante sismos o huracanes.
Al juntar esa recomendación preventiva con la fecha del simulacro de la FEMA y el capítulo de la caricatura, nació la historia perfecta para hacerse viral.
¿Qué pasará en México el 17 de noviembre con la luz?
Para nuestra tranquilidad, en México el martes 17 de noviembre será un día completamente normal.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha emitido ningún aviso de cortes masivos, y de hecho ya ha advertido en otras ocasiones sobre páginas que inventan fallas usando su nombre para asustar a la gente.
¿Se caerán internet, WhatsApp y las redes sociales?
Tampoco hay de qué preocuparse por el internet, los datos móviles o las redes sociales.
Como el ejercicio de la FEMA corre únicamente sobre la infraestructura de radio y tele de Estados Unidos, en nuestro país el Wi-Fi, WhatsApp, las plataformas de streaming y las llamadas seguirán operando sin problema alguno.
¿Dejarán de funcionar los bancos y cajeros automáticos?
Lo mismo aplica para tu dinero y tus operaciones diarias.
Ni el Banco de México ni ninguna institución financiera han reportado riesgos, así que los cajeros automáticos, las transferencias por aplicación y los pagos con tarjeta funcionarán con normalidad a lo largo de toda la jornada.
¿Es técnicamente posible un apagón mundial simultáneo?
Además, los expertos señalan que un apagón simultáneo en todo el planeta es prácticamente imposible en términos técnicos.
Las redes eléctricas de cada país trabajan de forma independiente, por lo que una prueba de comunicación en el país vecino no tiene manera de tumbar la energía eléctrica en territorio mexicano.