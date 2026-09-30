Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán en tribunal de Chicago

La audiencia intermedia de Ovidio Guzmán López, prevista para el 28 de octubre de 2026 ante la Corte federal del Distrito Norte de Illinois, fue reprogramada para el 7 de diciembre de 2026, según una minuta judicial emitida por ese tribunal.

Se trata del octavo aplazamiento del proceso que enfrenta el hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en Estados Unidos.

La Jueza Sharon Johnson Coleman, encargada del caso, firmó la orden de reprogramación sin precisar si en esa fecha dictará la sentencia.

En la comparecencia de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos deberá informar al tribunal si mantiene su intención de solicitar una reducción de condena, con base en el nivel de cooperación que el acusado haya brindado a la justicia estadounidense.

En esa misma diligencia se definiría la fecha para el fallo definitivo.

Guzmán López se declaró culpable el 11 de julio de 2025 de cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

Ese día aceptó dos conteos de conspiración de narcóticos y dos conteos de dirigir una empresa criminal continua, delito cuya pena contempla desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

En la audiencia admitió su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa y reconoció su participación en tres homicidios y varios secuestros.

El acuerdo de culpabilidad obliga a Guzmán López a cooperar con la Fiscalía estadounidense cuando le sea requerido y a entregar al Gobierno de Estados Unidos cerca de 80 millones de dólares en propiedades y otros activos.

El acusado se comprometió a proporcionar información sustancial respecto a su organización y sus facciones, señaladas de traficar cantidades elevadas de heroína, cocaína y fentanilo.

Con esa estrategia busca evitar la cadena perpetua que se impuso a su padre.

El primer hijo de Guzmán Loera en declararse culpable en Estados Unidos fue capturado el 5 de enero de 2023 por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la localidad de Jesús María, en Culiacán.

Posteriormente fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México y recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La extradición se concretó el 15 de septiembre de 2023, un día después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizara la entrega.

El día 14 de septiembre de ese año, agentes de la Fiscalía General de la República adscritos a Interpol lo trasladaron del Altiplano al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde lo entregaron a las autoridades estadounidenses.

Al llegar a Estados Unidos quedó recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, bajo custodia del Buró Federal de Prisiones.

El 14 de julio de 2025, tres días después de declararse culpable, Guzmán López salió del registro público del BOP.

Desde entonces permanece bajo custodia en una ubicación reservada, dentro de un programa de protección para testigos colaboradores administrado por el Servicio de Alguaciles Federales.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo en julio de 2025 que el acusado permanece privado de la libertad.

“Sigue bajo custodia y en prisión. Fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo el tratado de extradición”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Precisó que Guzmán López mantiene cuentas pendientes con la justicia mexicana.

“Los delitos por los que se extradita son aquellos cometidos en Estados Unidos o que afectan directamente a ese país. Eso no significa que no enfrenten cargos en México. Ovidio tiene una orden de aprehensión aquí, al igual que otros objetivos prioritarios”, indicó.

Para que sea procesado en territorio nacional, el Gobierno federal deberá solicitar su repatriación una vez concluido el juicio en Estados Unidos.

Su hermano Joaquín Guzmán López, señalado de haber secuestrado y entregado a Ismael Zambada García, “El Mayo”, el 25 de julio de 2024, enfrenta una situación similar, con su audiencia pospuesta para 2027.

Sus medios hermanos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, permanecen prófugos con órdenes de arresto vigentes en los distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, y el Departamento de Justicia ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de cada uno.

El 6 de abril de 2026, la Jueza presidenta Virginia M. Kendall firmó una orden para reasignar los expedientes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar a la Jueza Coleman, quien ya lleva los casos de Ovidio y Joaquín Guzmán López.

Ambos prófugos encabezan la facción de Los Chapitos, en conflicto armado con el grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.