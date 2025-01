Aplazan otros 60 días juicio de ‘El Mayo’ en NY; podría enfrentar pena de muerte

El Juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, determinó este miércoles que Frank Pérez se quede como abogado del capo sinaloense Ismael “El Mayo” Zambada y que existía la posible negociación de un acuerdo para que se evitara un juicio.

El cofundador del Cártel de Sinaloa podría afrontar la pena de muerte, a pesar de que fue abolida en el estado de Nueva York, en 2004, si el Gobierno de EE. UU. considera que por su participación en dicha organización delictiva trasnacional, clave en la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos, incurrió en delitos federales graves, como asesinatos masivos o crímenes por terrorismo.

Pérez seguirá al frente de la defensa de “El Mayo”, a pesar del conflicto de interés que representaba, al ser también abogado de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo del capo sinaloense, quien es también testigo colaborador de Washington y potencial testigo en caso de un juicio en contra de su padre.

“Entiendo que mi abogado Frank Pérez me representa a mí y a mi hijo Vicente en el caso presentado en Estados Unidos [...] no quiero tener un abogado diferente. Quiero que Frank Pérez me represente”, dijo Zambada García, en español, al juez Cogan, durante la audiencia llevada a cabo en sala 10-A Sur, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, quien convocó a las partes dentro de 90 días.

”El Vicentillo”, hijo del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, podría declarar contra su padre, según le indicaron en una carta, el 18 de diciembre de 2024, fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU., al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

“El Gobierno no puede estimar en este momento la probabilidad de que llame a Zambada Niebla a testificar, pero esperamos que esté en la lista de testigos del Gobierno como un posible testigo”, afirmaron los fiscales del Gobierno de EE. UU.,quienes también argumentaron que pudiera haber posible un conflicto de interés por parte del abogado Frank Pérez, que representa a “El Mayo”, pero también fue defensor de “El Vicentillo”.

Los fiscales del Gobierno estadounidense señalaron que el citado litigante podría obtener cierta información confidencial, regida por el privilegio abogado-cliente, que podría comprometerlo, cuando representara al acusado ante la Corte neoyorquina.

Asimismo, los fiscales subrayaron que Pérez podría obtener información que podría afectar el acuerdo de cooperación de Zambada Niebla y su condición de cooperador del Gobierno de EE. UU., lo que le obligaría a incumplir los deberes que le debía al acusado o impediría al abogado actuar en interés de “El Mayo”.

Por último, los fiscales enfatizaron que si hubiera un juicio y el Gobierno estadounidense llamara a Zambada Niebla como testigo contra el acusado, Pérez podría no estar en condiciones de interrogar eficazmente a “El Vicentillo”, debido a deberes de lealtad que le debía a ambos clientes.

Advertencia de conflicto de interés en octubre de 2024

El Departamento de Justicia de EE. UU. advirtió, el 16 de octubre de 2024, al juez Cogan, de un posible conflicto de interés de Pérez, ya que el litigante también representaba a “El Vicentillo”, lo que podría afectar el curso del juicio del capo sinaloense, e, incluso, una posible negociación con el Gobierno estadounidense.

“Estimado juez Cogan: El Gobierno presenta respetuosamente esta carta para notificar a la Corte sobre un posible conflicto que involucra a Frank Pérez, Esq., quien representa al acusado Ismael Zambada García en el asunto mencionado anteriormente. El conflicto potencial surge de la representación continua por parte del abogado defensor del hijo del acusado, Vicente Zambada Niebla (‘Zambada Niebla’), en Estados Unidos v. Joaquín Guzmán Loera, et al., No. 9-cr-383 (NDIL) y Estados Unidos contra Ismael Zambada García, et al., No. 3-cr-34 (DDC)”, indicó Breon Peace, Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, en un análisis.

“Zambada Niebla resolvió esos casos declarándose culpable conforme a un acuerdo de cooperación con el gobierno, y conforme a sus obligaciones bajo ese acuerdo, testificó en este distrito en el juicio a Joaquín Guzmán Loera, también conocido como ‘El Chapo’. El testimonio de Zambada Niebla en el juicio de ‘El Chapo’ incluyó detalles sobre su propio papel en las actividades de narcotráfico del acusado y sobre la relación histórica entre El Chapo y el acusado”, detalló Peace.

“‘El Chapo’ y el acusado fueron inicialmente acusados juntos en este distrito en 2009 por su conducta relacionada con la cofundación y dirección del Cártel de Sinaloa (el ‘Cártel’). Luego del arresto, captura y procesamiento de El Chapo en este distrito, el acusado continuó dirigiendo el Cártel hasta su arresto el 25 de julio de 2024. Actualmente, el acusado está acusado sustancialmente de los mismos delitos por los que se acusó y condenó a El Chapo en el juicio, con la adición de conductas que se extienden hasta 2024 y relacionadas con el fentanilo, droga que el Cartel comenzó a fabricar y distribuir en los últimos años”, abundó el fiscal federal neoyorquino.

“Debido a que el Sr. Pérez representa a Zambada Niebla, un co-conspirador del acusado y testigo gubernamental cooperante, con obligaciones continuas bajo su acuerdo de cooperación, y actualmente representa al acusado en un caso que surge del mismo tema, un conflicto potencial de existe interés. Específicamente, los deberes de lealtad y confidencialidad del Sr. Pérez para con cada cliente podrían impedirle asesorar al acusado sobre estrategias de defensa viables y representarlo vigorosa y diligentemente tanto en las etapas previas al juicio como en el juicio de este asunto”, agregó Peace.

“Con base en estas representaciones previas de posibles testigos y co-conspiradores del gobierno, el Gobierno solicita que la Corte nombre a un abogado de Curcio y celebre una audiencia sobre Curcio sobre estos posibles conflictos. La audiencia de Curcio brindará una oportunidad para que el acusado considere estos posibles conflictos con un abogado independiente”, dijo el fiscal federal neoyorquino.

“Si el Tribunal determina que el acusado puede renunciar a los posibles conflictos de intereses, el gobierno propone que el Tribunal informe al acusado de la siguiente manera: Me informan que su abogado también ha representado a un individuo que el gobierno ha identificado como co-conspirador y testigo cooperante. concretamente, su hijo, Vicente Zambada Niebla. Su abogado tiene ciertas obligaciones éticas con este otro cliente. Por ejemplo, puede constituir un conflicto de intereses para su abogado investigar pistas, presentar pruebas o presentar argumentos en su nombre que puedan tender a incriminar o generar dudas sobre su otro cliente”, enfatizó Peace.

“Su abogado también puede tener información privilegiada de su otro cliente que podría ayudar en su defensa pero que no puede revelar debido a sus deberes éticos. También es posible que otro abogado pueda adoptar una determinada posición durante el curso de las negociaciones de declaración de culpabilidad con el Gobierno, en el momento de la sentencia o después de la sentencia con respecto a su participación (o no participación) en los delitos que se le imputan o su relación con su compañero conspirador, mientras que a su abogado se le puede prohibir éticamente seguir esa estrategia de defensa debido a información contraria que pudo haber obtenido de su otro cliente”, reveló el fiscal.

“Es posible que surjan otros problemas, además de los que acabo de describir, en los que la capacidad de su abogado para hacer ciertas cosas podría verse afectada por el hecho de que ha representado a otro cliente en asuntos relacionados con este caso. Nadie puede prever todos los posibles conflictos de intereses”, insistió Peace.