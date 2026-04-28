Aprobación de Trump cae a mínimo histórico de su segundo mandato, ante malestar económico y guerra con Irán

La popularidad del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al nivel más bajo de su segundo mandato, al obtener apenas un 34 por ciento de aprobación entre los ciudadanos estadounidenses, según una nueva encuesta publicada el 28 de abril de 2026 por la agencia Reuters. El desplome refleja el creciente descontento de la población respecto al costo de la vida y a la guerra que ese país mantiene contra Irán desde el 28 de febrero del mismo año.

La medición, realizada durante cuatro días hasta el 27 de abril de 2026 a nivel nacional y en línea, recabó respuestas de mil 14 adultos estadounidenses, con un margen de error de tres puntos porcentuales. El resultado supone una caída respecto al 36 por ciento registrado en una encuesta anterior de Reuters, llevada a cabo entre el 15 y el 20 de abril de 2026, y contrasta con el 47 por ciento de aprobación que Trump registraba al asumir el cargo en enero de 2025.

La encuesta de Reuters fue realizada en su mayoría antes del tiroteo ocurrido la noche del sábado 26 de abril de 2026, durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en la que Trump tenía previsto pronunciar un discurso. Los fiscales federales acusaron al presunto responsable de los disparos de intentar asesinar al mandatario.

En materia económica, solo el 22 por ciento de los encuestados aprobó la gestión de Trump respecto al costo de la vida, frente al 25 por ciento registrado en la medición anterior de Reuters. Ese deterioro de la percepción ciudadana coincide con los datos de la empresa de encuestas Gallup, que revelan que el pesimismo financiero entre los estadounidenses alcanzó en 2026 su nivel más alto desde que se tiene registro: el 55 por ciento de los ciudadanos afirmó que su situación financiera está empeorando, frente al 53 por ciento del año anterior y al 47 por ciento registrado en 2024, previo a la llegada de Trump a la presidencia.

El 2026 representa además el quinto año consecutivo en que más estadounidenses reportan que sus finanzas se deterioran en lugar de mejorar. “Los estadounidenses afirman que los recientes aumentos de precios han dificultado su capacidad para mantener su nivel de vida, que se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2023”, señaló Gallup en su análisis denominado “La asequibilidad sigue siendo la principal preocupación financiera de los estadounidenses”.

Según Gallup, el 31 por ciento de los encuestados identificó a la inflación y los precios altos como su mayor problema económico, mientras que el costo de la energía fue señalado por el 13 por ciento, lo que representa un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior y el nivel más elevado desde 2008. Ese indicador empata con el costo de la vivienda como segunda preocupación, mientras que la atención médica ocupa el cuarto lugar con un 8 por ciento, cifra que se mantiene estable desde 2020.

El conflicto bélico con Irán, iniciado de forma conjunta por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026, ha agudizado el impacto económico en los hogares estadounidenses al provocar un aumento en los precios de la gasolina, factor que ha acelerado el declive en las cifras de aprobación presidencial. La tendencia descendente en la popularidad de Trump se ha mantenido sin interrupción desde el inicio de su segundo mandato.