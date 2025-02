Aranceles de EU a México entrarán en vigor el 2 de abril, pero no serán generalizados, dice Trump

El Presidente Donald Trump insistió en la fecha de inicio de los aranceles para las importaciones desde México, lo cual fue confirmado por Howard Lutnick, titular del Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés).

Durante la primera reunión que sostuvo con su gabinete, Trump aprovechó para hablar respecto a los aranceles que su Gobierno impondría a México y Canadá.

Lutnick dijo durante el encuentro, llevado a cabo en la Casa Blanca, que “la fecha de entrada en vigor es el 2 de abril” de 2025.

“Tenemos que ver qué hacen en la frontera. [El Gobierno de México] le tiene que demostrar al Presidente y dejarlo satisfecho con el esfuerzo de detención de cruces de ilegales”, enfatizó.

“No, no, no voy a detener los aranceles. No. Millones de personas han muerto a causa del fentanilo que entra por la frontera [...] Sí, ellos [México] han sido buenos. Pero eso también se debe a nosotros, en gran parte a nosotros”, señaló Trump sobre la caída de 94 por ciento en los cruces irregulares de migrantes, respecto al nivel de 2024.

“Es muy difícil cruzar la frontera, pero el daño ya está hecho. Hemos perdido millones de personas debido al fentanilo. Viene principalmente de China, pero llega a través de México y Canadá [...] los aranceles continúan, no todos, pero muchos de ellos”, insistió el Presidente de Estados Unidos.