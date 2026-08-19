Argentina autoriza deportar al Contralmirante Farías Laguna, por red de huachicol fiscal

El Gobierno de Argentina autorizó este 19 de agosto la deportación a México de Fernando Farías Laguna, ex marino y Contralmirante acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas del País, según fuentes oficiales citadas respecto al caso.

Se espera que en las próximas horas sea entregado a autoridades mexicanas que ya se encontraban en la capital argentina para trasladarlo por vía aérea a territorio nacional y ponerlo a disposición del juez federal que lo requiere por el delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Farías Laguna será trasladado por personal de la Secretaría de Marina en una aeronave de la dependencia naval que se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires.

Según fuentes cercanas al caso, el Gobierno de Estados Unidos intervino para que las autoridades argentinas accedieran a la deportación del sobrino político del ex Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Las mismas fuentes precisaron que la gestión se realizó en presencia de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales del Contraalmirante.

La detención de Farías Laguna ocurrió el 23 de abril, en el barrio porteño de Palermo.

Fue capturado junto con su hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, por su presunta participación en una organización ligada al huachicoleo fiscal.

Según las investigaciones, desde 2023 participaba en una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de las Fuerzas Armadas, dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México.

El expediente forma parte de la línea de investigación federal sobre el contrabando de combustibles a través de recintos aduanales marítimos, esquema conocido como huachicol fiscal, que ha derivado en la detención de mandos navales en activo y en retiro.