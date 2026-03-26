Argentina declara al CJNG organización terrorista e incorpora al grupo al registro nacional antipandillas

El Gobierno de Argentina declaró el 26 de marzo al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista, según un comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei.

La decisión ordenó la incorporación del grupo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, dependiente del Ministerio de Justicia de ese País.

Según el comunicado oficial, el CJNG surgió formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa y en la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, operaciones en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluido Argentina.

Su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue muerto el 22 de febrero de 2026 durante un operativo en México.

La resolución del Gobierno de Argentina fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado de ese país.

Según el documento oficial, la medida se fundamentó en informes oficiales que acreditaron actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas.

La inscripción en el RePET habilita a las autoridades argentinas para aplicar sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción del CJNG y sus miembros.

Según la Oficina del Presidente, la medida también protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos y refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia con los países que ya han designado al Cártel de Jalisco como organización terrorista.

Milei afirmó en el comunicado que su Gobierno mantiene la convicción de reconocer a los terroristas “por lo que son”, y señaló que esta designación es congruente con decisiones anteriores de su administración en esa misma dirección: la inclusión de Hamás, el Cártel de los Soles, la Hermandad Musulmana y, más recientemente, la Fuerza Quds de Irán en listas similares.