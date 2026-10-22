Argentina declara terroristas al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana

El Gobierno de Argentina declaró organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y armados de México, Colombia y Ecuador, entre ellos el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, según un comunicado de la Oficina del Presidente firmado por el Presidente de Argentina, Javier Milei, difundido la noche del 21 de octubre.

La medida alcanza también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia, así como a Los Tiguerones, de Ecuador.

El Gobierno argentino dispuso además la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.

En el documento oficial, el Cártel de Sinaloa fue definido como una “organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas”.

El texto consignó que Estados Unidos y otros países ya lo habían designado como organización terrorista.

Respecto a La Nueva Familia Michoacana, el comunicado señaló que se especializa en “el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal”.

Sobre Los Tiguerones, la Oficina del Presidente los describió como un grupo dedicado al “narcotráfico y sicariato” y como una de las organizaciones “más violentas de la región”.

A las FARC-EP y al ELN, el Gobierno argentino las calificó como “organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda” y sostuvo que su capacidad operativa y su expansión regional representan un riesgo para la seguridad nacional de ese país.

La decisión se adoptó en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.