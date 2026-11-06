Arrestan a padre de Meghan Markle, por poseer material de abuso sexual infantil; tuvo bodega en Tijuana

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, Duquesa de Sussex y esposa del Príncipe Harry, fue arrestado este 6 de noviembre por agentes federales en Florida, por cargos relacionados con la posesión de material de abuso sexual infantil.

La detención ocurrió en las inmediaciones de Tampa, según informaron a The Associated Press personas familiarizadas con la investigación que pidieron el anonimato por no estar autorizadas a hablar del caso.

Las personas consultadas por esa agencia confirmaron que Markle, de 82 años, quedó bajo custodia federal esa mañana, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer públicamente los cargos formales ni la dependencia que ejecutó la aprehensión.

El arresto se produjo luego de semanas de señalamientos que derivaron en indagatorias paralelas en Estados Unidos, México y Filipinas.

En una entrevista con el diario británico Daily Mail, el padre de la Duquesa rechazó las acusaciones y sostuvo que se trataba de “un montón de mentiras”.

En México, la Fiscalía General del Estado de Baja California ejecutó el 31 de octubre una orden de cateo en una bodega de Tijuana, Baja California, que Markle alquilaba.

La diligencia se realizó cerca de la medianoche en la unidad de almacenamiento número 22 de la empresa Baja Storage, ubicada en el Residencial San Marino, sobre la carretera Ensenada-Tijuana, luego de que un juez concediera la orden a la Unidad de Investigación Especial en el Combate a la Trata.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación permanecieron cerca de cuatro horas en el lugar y aseguraron el espacio, que quedó cerrado con candado y bajo resguardo de un guardia de seguridad, con patrullajes de la policía municipal en la zona.

La FGE informó que el cateo derivó de una denuncia anónima que alertaba sobre la posible existencia de material de abuso sexual infantil en el inmueble.

Las versiones difieren respecto a lo asegurado en la bodega.

Personal de la FGE informó que se localizaron revistas y videos en formato VHS que no habían sido revisados por protocolo legal, mientras que la información proporcionada a la agencia AFP indica que las autoridades hallaron revistas de origen asiático con aproximadamente 20 años de antigüedad, sin precisar su contenido.

Ambas versiones coinciden en el aseguramiento de equipo de cómputo que sería turnado a la Fiscalía General de la República para los peritajes correspondientes.

Según el propietario del establecimiento, citado por AFP, Markle dejó de pagar el alquiler desde 2024, aunque sus pertenencias permanecieron resguardadas en el lugar.

El operativo en Tijuana ocurrió horas después de que el Daily Mail publicara que dos de sus reporteros habían accedido a la bodega y que notificó el hallazgo al Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El caso escaló el 22 de octubre de 2026, cuando Thomas Markle Jr., hijo del detenido, lo denunció ante la policía de Cebú, Filipinas, y ante el FBI, tras asegurar que encontró cientos o miles de imágenes de presunto abuso sexual infantil en cajas almacenadas en una antigua propiedad de su padre en ese país.

La policía filipina informó previamente sobre el hallazgo de imágenes de abuso infantil en esa antigua vivienda.

Markle nació el 18 de julio de 1944 en Pensilvania, Estados Unidos, y es un director de iluminación y fotografía jubilado que desarrolló su trayectoria en la televisión estadounidense, con participación en producciones como “General Hospital” y “Married... with Children”, trabajo por el que obtuvo premios Daytime Emmy.

Estuvo casado con Roslyn Loveless, con quien tuvo a Samantha y a Thomas Markle Jr., y posteriormente con Doria Ragland, madre de la Duquesa de Sussex, nacida en 1981.

Vivió cerca de una década en la zona costera de Tijuana, donde se estableció en San Antonio del Mar, a unos 6 kilómetros de la bodega cateada, y se trasladó a Filipinas en 2025 tras enfrentar problemas de salud.

La relación entre el detenido y su hija se deterioró públicamente durante los preparativos de la boda real de 2018, a la que él no asistió, y ambos permanecen distanciados desde entonces.

La Duquesa de Sussex declaró recientemente sentirse “profundamente angustiada” por las acusaciones de que se halló una colección de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua vivienda de su padre, y reveló que en 2018 se envió a la policía de Londres una carta con “acusaciones inquietantes” respecto a él.

Las indagatorias siguen abiertas en los tres países y, hasta el momento, no existe sentencia que determine responsabilidad penal alguna contra el detenido.