Internacional

Arriban a Venezuela buques de la Armada de México con ayuda humanitaria para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas

Concluye con éxito la travesía de aproximadamente ocho días desde Veracruz hasta La Guaira, transportando más de 2,003 metros cúbicos de ayuda humanitaria
Noroeste/Redacción
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13/07/2026 19:16
13/07/2026 19:16

La Guaira, República Bolivariana de Venezuela.- La Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México, y la Secretaría de Relaciones Exteriores informan que los Buques de Apoyo Logístico ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01) arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, culminando una travesía de aproximadamente ocho días a través del mar Caribe para entregar ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México en apoyo al pueblo venezolano.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que esta misión fue realizada en cumplimiento a las instrucciones de la Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del compromiso de México con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria a los pueblos que enfrentan los efectos de fenómenos naturales.

Durante su navegación, los buques recorrieron aproximadamente 1,969 millas náuticas, equivalentes a más de 3 mil 600 kilómetros, trasladando un total de 2,003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalente a 388.42 toneladas integradas por alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

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Asimismo, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México participarán en las maniobras de desembarque, instalación y puesta en operación de las plantas potabilizadoras, así como en las actividades de organización y distribución de la ayuda humanitaria, en coordinación con las autoridades competentes de Venezuela.

Si bien la fase inmediata de atención a la emergencia ha sido superada, de acuerdo con el Plan Marina, las labores de recuperación continúan siendo fundamentales para restablecer servicios esenciales y contribuir al bienestar de la población afectada. En este sentido, la ayuda enviada por México busca fortalecer esa etapa mediante el suministro de insumos básicos y capacidades que apoyen las acciones de recuperación en beneficio de las comunidades.

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Esta operación es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores y diversas instituciones, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que participaron solidariamente en la integración de los víveres e insumos enviados al pueblo venezolano.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la solidaridad internacional, la cooperación humanitaria y la construcción de una región más resiliente frente a los efectos de los desastres naturales, al tiempo que la Armada de México pone de manifiesto su capacidad logística y operativa para proyectar asistencia humanitaria más allá del territorio nacional, en beneficio de quienes más lo necesitan.

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