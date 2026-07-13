$!Arriban a Venezuela buques de la Armada de México con ayuda humanitaria para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas

La Guaira, República Bolivariana de Venezuela.- La Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México, y la Secretaría de Relaciones Exteriores informan que los Buques de Apoyo Logístico ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01) arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, culminando una travesía de aproximadamente ocho días a través del mar Caribe para entregar ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México en apoyo al pueblo venezolano.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que esta misión fue realizada en cumplimiento a las instrucciones de la Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del compromiso de México con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria a los pueblos que enfrentan los efectos de fenómenos naturales.

Durante su navegación, los buques recorrieron aproximadamente 1,969 millas náuticas, equivalentes a más de 3 mil 600 kilómetros, trasladando un total de 2,003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalente a 388.42 toneladas integradas por alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.