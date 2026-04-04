$!Artemis II envía capturas de la Tierra desde el espacio, 54 años después

Durante el día de vuelo 3, los tripulantes del Artemis II enviaron capturas de la Tierra desde el espacio, 54 años después de las imágenes que envió el Apolo 17 en 1972.

“Hemos avanzado tanto en los últimos 54 años, ¡pero una cosa no ha cambiado: Nuestra casa se ve hermosa desde el espacio!”, indicaron los tripulantes.

Las imágenes muestran los cambios que ha tenido el planeta desde 1972, que terminó su misión el Apolo 17 y envió las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio, y como la desforestación y urbanización, entre otros cambios, han alterado significativamente el equilibrio natural de la Tierra hasta 2026.

La tripulación del Apolo 17 tomó las imágenes a 45.000 kilómetros de la Tierra en su camino hacia el último alunizaje humano.