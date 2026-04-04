$!Artemis II envía capturas de la Tierra desde el espacio, 54 años después

Durante el día de vuelo 3, los tripulantes del Artemis II enviaron capturas de la Tierra desde el espacio, 54 años después de las imágenes que envió el Apolo 17 en 1972.
“Hemos avanzado tanto en los últimos 54 años, ¡pero una cosa no ha cambiado: Nuestra casa se ve hermosa desde el espacio!”, indicaron los tripulantes.
Las imágenes muestran los cambios que ha tenido el planeta desde 1972, que terminó su misión el Apolo 17 y envió las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio, y como la desforestación y urbanización, entre otros cambios, han alterado significativamente el equilibrio natural de la Tierra hasta 2026.
La tripulación del Apolo 17 tomó las imágenes a 45.000 kilómetros de la Tierra en su camino hacia el último alunizaje humano.
Hasta el momento, la NASA indicó que el Artemis II está más cerca de la Luna que de la Tierra.
“Podemos ver la Luna desde la escotilla de acoplamiento en este momento. Es un espectáculo hermoso”, indicaron los astronautas enviados a la misión.
El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover (primer afrodescendiente en viajar al espacio profundo), y los especialistas de misión Christina Koch (primera mujer en orbitar la Luna) y Jeremy Hansen (primer canadiense), son la tripulación de la misión Artemis II de la NASA, programada para orbitar la Luna en 2026.
RÉCORD
La astronauta Christina Koch, que va a bordo del Artemis II, estableció un récord como la distancia más lejana que alguna mujer ha recorrido jamás desde la Tierra.