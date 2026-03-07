Asciende a 352 cifra de mexicanos evacuados desde Medio Oriente a una semana del conflicto; SRE descarta connacionales afectados

A una semana del conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, 352 ciudadanos mexicanos han sido evacuados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

De acuerdo con el reporte oficial publicado este viernes, la gran mayoría de estos traslados se han realizado por vía terrestre hacia países que aún mantienen su espacio aéreo abierto.

La dependencia señaló que no se tiene el reporte de ningún connacional que haya visto afectada su integridad física.

En medio de las gestiones de salida, la SRE indicó que los espacios aéreos han comenzado a abrirse de manera paulatina, lo que ha permitido que algunas aerolíneas reanuden sus vuelos desde los Emiratos Árabes Unidos.

En ese sentido, la dependencia hizo un llamado a las personas que ya contaban con una reservación para que se pongan en contacto directo con su aerolínea o agencia de viajes correspondiente y verifiquen el estatus de sus vuelos.

Añadió que las embajadas de México desplegadas en la región continúan trabajando para atender a los mexicanos que soliciten apoyo, con el objetivo de identificar la ruta de salida más segura y adecuada para cada caso.

La SRE reiteró las líneas de emergencia de sus representaciones diplomáticas en el Medio Oriente:

Irán: +989121224463

Israel: 054-316-6717

Jordania: 0778 00 0494

Qatar: 3363 4450

Arabia Saudita: +966557539374

Kuwait: +965 9401 6333

Emiratos Árabes Unidos (EAU): 504 54 0273

Líbano: 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

Siete días de conflicto en el Medio Oriente

Este viernes, la guerra en Medio Oriente entró en su séptimo día después de que Israel anunciara una “nueva fase” en su ofensiva contra Irán y prosiguiese con sus ataques contra Hezbolá en Líbano.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una “rendición incondicional” para poner fin a la guerra iniciada el pasado sábado.

“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban “a punto de aumentar drásticamente”.