Aseguran casi media tonelada de metanfetamina líquida a mexicano en San Diego, EU

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) descubrieron 428.60 kilogramos —equivalentes a 944.90 libras— de metanfetamina líquida oculta en el tanque de combustible de un tractocamión comercial Kenworth T680 modelo 2019, en las instalaciones de la Instalación de Carga de Importación de Otay Mesa, el 2 de marzo de 2026 a las 11:20 horas.

El conductor del vehículo, Oscar Alonzo Cesena Camacho, ciudadano mexicano de 26 años de edad con residencia en Tijuana, Baja California, quien viajaba con visa de negocios, fue detenido y enfrentará cargos por Importación de una Sustancia Controlada, en términos del Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C., por sus siglas en inglés), Secciones 952 y 960. El caso fue registrado bajo el número 26mj1162.

Según la queja presentada ante las autoridades judiciales, la detección inicial ocurrió cuando un oficial de la CBP observó una sustancia blanca y cristalina sobre la parte superior del tanque de combustible del lado del copiloto del vehículo. La inspección posterior del tractocamión derivó en el hallazgo de 29 cubetas de líquido disimuladas dentro del mismo tanque. Una muestra de la sustancia dio positivo en las pruebas de campo realizadas en el sitio para detectar las características propias de la metanfetamina.

La pena máxima establecida para el cargo imputado a Cesena Camacho es la cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 10 años de prisión y una multa de hasta 10 millones de dólares. Las agencias a cargo de la investigación son Homeland Security Investigations (HSI) y la propia CBP.

Las autoridades advirtieron que los cargos y señalamientos contenidos en una queja o acusación formal constituyen únicamente imputaciones, y que el acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.