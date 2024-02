Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, confirmó que la víctima fatal de un tiroteo en la estación Mount Eden, del Metro de Nueva York, era de nacionalidad mexicana.

“Con inmenso dolor informo que un connacional de Tehuacán, Puebla, se encuentra entre las víctimas mortales del tiroteo registrado ayer en la estación del metro Mount Eden, del Bronx. Estamos en contacto con el @ConsulMexNuy @Jorge_IslasLo para dar apoyo y atención a su familia”, escribió la canciller mexicana, en su cuenta de la red social X.

“Lamentablemente el día de ayer por la tarde, falleció por una bala perdida, un connacional oriundo de Tehuacán, Puebla, en la estación del metro Mount Eden, del Bronx. Expresé personalmente a su familia nuestro pésame y ofrecí el apoyo y asesoría consular a nuestro alcance. QEPD”, detalló Jorge Islas López, titular del Consulado General en Nueva York.

El mismo diplomático mexicano indicó, minutos después, que había hablado con “las más altas autoridades” del Departamento de Polícia neoyorquino, “quienes me confirman que la investigación ya está en curso y me aseguran que detendrán al responsable y no habrá impunidad”.

El incidente ocurrió a las 16:30 horas del 12 de febrero de 2024, a consecuencia de una disputa entre dos grupos de jóvenes que se encontraban al interior de un vagón del Metro neoyorquino.

El ciudadano mexicano, originario del municipio de Tehuacán, en Puebla, de 34 años de edad y cuya identidad fue reservada, falleció después de que arribó al hospital, pese a los esfuerzos de paramédicos para mantenerlo con vida. Asimismo, cinco personas más resultaron heridas durante el tiroteo, entre ellas una joven de 14 años y otro de 15; así como tres adultos de 28, 29 y 71 años.

“No creemos que este haya sido un tiroteo al azar. No creemos que se haya tratado de un individuo que disparaba indiscriminadamente a un tren o a una estación de tren [...] Este incidente de hoy ocurrió como resultado de que dos grupos comenzaron a pelear, mientras iban en un tren”, dijo Michael Kemper, director de Tránsito del Departamento de Policía de Nueva York, en una conferencia de prensa.

Los disparos comenzaron cuando el tren llegó a la estación, alcanzando a personas que estaban en el andén. El Departamento de Policía neoyorquino busca a cuando menos uno de los agresores, que se dio a la fuga, según relató Kemper.