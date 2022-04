Asesinato de actriz causa indignación en Italia; hombre arroja sus restos a carretera

ITALIA._ A propósito de la reciente ceremonia 94 de los premios Óscar, un crimen en Italia podría ser un ejemplo del cine de horror, donde Davide Fontana, un empleado de un banco, fue arrestado por la muerte y el desmembramiento de una actriz porno, informa La Opinión.

Se trata de un caso que causó conmoción en Italia por la forma cómo el asesino confesó haber perpetrado el crimen.

Según la declaración de Fontana, desmembró a Carol Maltesi, de 26 años, quien era conocida por el nombre artístico de Charlotte Angie, luego guardó sus restos en un congelador y los tiró en una carretera.

La mujer fue asesinada con un martillo en enero, pero solo fue reportada como desaparecida a mediados de marzo, cuando no se presentó en un club a principios de este mes.

De acuerdo a las investigaciones, Fontana se quedó con el teléfono de la víctima y contestó sus mensajes de texto para simular que ella estaba viva. Incluso hasta pagó el alquiler de su vivienda.

Sin embargo, cuando se enteró de que la policía la estaba buscando, metió sus restos en varias bolsas y las arrojó en una carretera en Brescia, una provincia de Lombardía a unas dos horas de Milán, según informaron las autoridades.

En su confesión, el hombre narró que, “Estábamos grabando una película porno, ella estaba atada y tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, pero sin saber qué más hacer le corté la garganta con un cuchillo de cocina”.

El también bloguero de gastronomía, fotógrafo y actor porno aficionado relató que durante tres días descuartizó el cuerpo de Maltesi, al que intentó primero prenderle fuego.

Maltesi, madre de un hijo de seis años, resurgió como actriz porno durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 y vendía sus imágenes en el sitio “Only Fans”.(Con información de La Opinión)