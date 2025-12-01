Así engañó Joaquín Guzmán López a ‘El Mayo’ Zambada para secuestrarlo y entregarlo a EU

Joaquín Guzmán López admitió que había secuestrado a Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024 con la intención de alcanzar algún beneficio del Gobierno de Estados Unidos para él y su hermano, Ovidio Guzmán López.

Pero ante la Jueza de la Corte federal de Chicago, Sharon Johnson Coleman, Guzmán López, en el acuerdo de culpabilidad alcanzado este lunes, se establece que Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del Individuo A (como es identificado “El Mayo” Zambada), entre otras razones, con la esperanza de recibir crédito por cooperación del Gobierno de los Estados Unidos para él y su hermano.

Sin embargo, expone el documento, Guzmán López reconoce que el Gobierno de los Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni condonó el secuestro y reconoce además que ni él ni su hermano recibirán crédito por cooperación por el secuestro.

Pero lo que sí quedó constancia en el documento, es la manera en cómo Guzmán López preparó el secuestro que llevó a “El Mayo” Zambada a Estados Unidos y en Sinaloa generó una guerra que tras casi 15 meses, aún no ve el fin.



Los hechos contados

Guzmán López detalló que antes del 25 de julio de 2024 organizó una reunión en Sinaloa en la que participaría Ismael Zambada García.

Le indicó que su presencia era necesaria para resolver un desacuerdo con terceros, lo que permitió atraerlo al lugar preparado para su captura.

El día 25 de julio de 2024, Guzmán López estuvo presente cuando Zambada García llegó al inmueble, muy probablemente el rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Le pidió que hablara con él en una sala privada del edificio.

Sin que Zambada García lo supiera, Guzmán López había retirado el cristal de una ventana que iba del suelo al techo. Una vez que ambos hombres estuvieron solos en la sala, Guzmán López cerró la puerta con llave.

Hombres que trabajaban para él entraron por la ventana y esposaron a Zambada García, además de colocarle una bolsa en la cabeza. Los hombres armados lo bajaron por la ventana y lo subieron a una camioneta.

Guzmán López subió al mismo vehículo y manejó entre 10 y 15 minutos hasta un aeródromo cercano. Los hombres al servicio del hijo de “El Chapo” subieron a Zambada García a la avioneta, donde fue atado con abrazaderas a uno de los asientos.

Después de que la aeronave despegó de Culiacán, Guzmán López preparó una bebida con sedantes, algunos de los cuales bebió él mismo y otros se los dio a Zambada García.

La avioneta aterrizó en Nuevo México, Estados Unidos, donde los recibieron las autoridades para detenerlos.

La Fiscalía General de la República estableció la pista de donde salió el avión utilizado para el secuestro.

La FGR localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada.

La captura de Zambada García provocó enfrentamientos entre el grupo “Los Chapitos” y “Los Mayos”, ambas facciones del Cártel de Sinaloa.

Guzmán López es el segundo hijo del Chapo en declararse culpable ante la jueza Coleman, tras su hermano Ovidio Guzmán López, quien también enfrenta cargos por narcotráfico y crimen organizado.

