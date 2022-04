$!Así huyeron Yuliia y su hijo del horror de Bucha, en Ucrania

“Este nivel de violencia es imposible de entender”, dijo finalmente. “Es algo que no se lo desearías ni a tu peor enemigo, pero que nunca perdonaremos ni olvidaremos”.

Este es nuestro hogar ahora

En Zakarpattia, por fin pueden tomarse un respiro. Junto con otros cien desplazados internos, han encontrado un refugio temporal en una escuela de la pequeña localidad de Bushtyno. Voluntarios de Alemania, Polonia y la República Checa han hecho todo lo posible para convertir las impersonales aulas en acogedores dormitorios. El pabellón deportivo se ha transformado en un almacén para guardar sus pertenencias.

“Así que aquí estamos. Este es nuestro hogar ahora. Tenemos todo lo que necesitamos, y la gente, muy amable, nos ayuda en todo lo que puede”, cuenta Yuliia. “Aunque ahora dormimos en colchones en el suelo, los misiles no vuelan sobre nuestras cabezas y mi hijo está a salvo. Es lo único que importa en estos momentos”.

Esta joven ucraniana solo espera que su hijo no tenga ningún recuerdo de esas aterradoras semanas de miedo y huida. “No tenemos muchas pertenencias personales, pero lo que realmente me rompe el corazón es que no pudimos llevarnos ningún juguete de Artemko. Le encantan los coches y, en casa, tenía un montón de cochecitos, que echa mucho de menos, y pregunta todo el tiempo cuándo puede volver a casa para jugar con ellos de nuevo.