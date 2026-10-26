Ataque con drones alcanza tren del equipo del mexicano César Montes en Rusia

Un ataque con drones ucranianos alcanzó, entre la noche del 25 de octubre y la madrugada del lunes 26, el tren de pasajeros en el que viajaba el defensa mexicano César Montes junto con el plantel del Lokomotiv de Moscú, en la región rusa de Voronezh. El futbolista y sus compañeros resultaron ilesos.

El convoy cubría la ruta entre Anapa, en el sur de Rusia, y Moscú, cuando quedó atrapado en una ofensiva en la que las defensas aéreas rusas interceptaron más de 70 artefactos no tripulados.

El equipo regresaba a la capital tras disputar un partido ante el Rostov del Don.

El impacto provocó daños en varios vagones civiles, aunque la sección en la que se encontraba Montes Castro no sufrió afectaciones directas.

El cuerpo médico del club descendió del tren y brindó primeros auxilios y atención sanitaria a los pasajeros heridos.

Los jugadores y el cuerpo técnico abandonaron el convoy y abordaron un autobús dispuesto por la directiva del club.

El Lokomotiv de Moscú informó, mediante un comunicado, que toda la plantilla llegó a su centro de entrenamiento en la capital rusa y que reanudaría sus prácticas.

Las cifras de víctimas difieren entre las fuentes.

El Gobernador del óblast de Voronezh, Aleksandr Gusev, confirmó la muerte de dos pasajeros del sexo masculino y 17 personas heridas.

Las autoridades de Voronezh reportaron, de forma preliminar, tres personas fallecidas y 39 lesionadas, según la agencia EFE.

Ferrocarriles Rusos informó que un vagón del tren número 11 resultó dañado en la estación de Somovo, con un saldo de cinco pasajeros lesionados.

No existe información que indique que el equipo o el futbolista mexicano hayan sido objetivos específicos del ataque.

Montes, originario de Hermosillo, Sonora, milita en el Lokomotiv de Moscú desde septiembre de 2024 y es integrante de la Selección Mexicana.