Ataque durante celebración judía deja al menos 16 muertos en playa de Sídney

Dos hombres armados mataron al menos a 16 personas e hirieron a varias más durante una celebración de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, Australia, este 14 de diciembre.

Las autoridades australianas calificaron el suceso como un ataque terrorista dirigido específicamente contra la comunidad judía.

Uno de los atacantes fue matado por la policía, mientras que el segundo fue arrestado y se encontraba en estado crítico, informó Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur. Entre los heridos figuraban dos agentes policiales.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 18:45 horas, cuando cientos de personas se habían congregado en un evento denominado Janucá junto al Mar, que celebraba el inicio de la festividad judía.

“Este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”, declaró Chris Minns, Primer Ministro del estado de Nueva Gales del Sur.

La masacre fue clasificada como ataque terrorista debido al evento objetivo y las armas utilizadas, según Lanyon.

Entre las víctimas mortales se encontraba Eli Schlanger, rabino asistente de Chabad de Bondi y organizador clave del evento, quien había trabajado en el área durante más de 18 años.

Chabad es un movimiento judío ortodoxo conocido por su alcance a judíos no religiosos, que opera numerosos centros alrededor del mundo y patrocina eventos públicos durante las principales festividades judías.

Las autoridades indicaron que uno de los hombres armados era conocido por los servicios de seguridad.

La policía señaló que la operación continuaba activa y que varios objetos sospechosos ubicados en las cercanías estaban siendo examinados por agentes especialistas, incluyendo un dispositivo explosivo improvisado encontrado en el vehículo de uno de los sospechosos.

Testigos presenciales relataron momentos de terror durante el ataque. Lachlan Moran, de 32 años, originario de Melbourne, declaró a The Associated Press que escuchó disparos intermitentes durante aproximadamente cinco minutos.

“Todos simplemente dejaron caer todas sus pertenencias y corrían, y la gente lloraba, y fue simplemente horrible”, aseguró Moran.

Anthony Albanese, Primer Ministro de Australia, se declaró “devastado” por la masacre.

“Este es un ataque dirigido a los australianos judíos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de fe. Un acto de maldad, antisemitismo, terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, expresó ante periodistas en Canberra.

“No hay lugar para este odio, violencia y terrorismo en nuestra nación”.

El ataque se produjo tras una ola de incidentes antisemitas que han sacudido a Australia durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron conexión entre esos episodios y el tiroteo de este 14 de diciembre.

Según Jillian Segal, enviada especial del Gobierno australiano para combatir el antisemitismo, los incidentes antisemitas, incluidos asaltos, vandalismo, amenazas e intimidación, se triplicaron en el país durante el año posterior al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

Australia, un país de 28 millones de habitantes, alberga a aproximadamente 117 mil judíos, según cifras oficiales.

El 85 por ciento de esta población reside en Sídney y Melbourne, ciudades que durante el verano de 2025 fueron escenario de una serie de ataques antisemitas que incluyeron incendios de sinagogas y vehículos, grafitis en negocios y hogares, y agresiones directas contra miembros de la comunidad judía.

En agosto de 2025, el Primer Ministro Albanese culpó a Irán por dos de esos ataques y cortó los lazos diplomáticos con Teherán.

Isaac Herzog, Presidente de Israel, instó al Gobierno de Australia a abordar los crímenes dirigidos contra los judíos.

“El corazón de toda la nación de Israel se detiene en este mismo momento”, manifestó Herzog.

“Repetimos nuestras alertas una y otra vez al Gobierno australiano para que busque acción y luche contra la enorme ola de antisemitismo que está plagando a la sociedad australiana”.