Ataques de EU a lanchas en el Pacífico deja 14 muertos

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el Ejército llevó a cabo tres ataques en aguas del Pacífico oriental contra embarcaciones sospechosas de transporte de drogas, resultando en 14 muertos y un sobreviviente.

Esta fue la primera vez que se anunciaron múltiples operativos en un solo día.

Hegseth afirmó que las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate “asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate” del único sobreviviente, pero no especificó si esa persona permanecería bajo su custodia o sería entregada a Estados Unidos.

El ataque se llevó a cabo en “aguas internacionales” del Océano Pacífico, frente a las costas de Colombia.

En un ataque a principios de octubre de 2025, que dejó a dos sobrevivientes, el Ejército estadounidense los rescató y posteriormente los repatrió a Colombia y Ecuador.

Hegseth publicó en sus cuentas de las diversas redes sociales, imágenes de los ataques en las que se pueden ver dos embarcaciones moviéndose a gran velocidad por el agua.

Una está visiblemente cargada con una gran cantidad de paquetes o bultos. Ambas explotan de repente y se ven envueltas en llamas. El tercer ataque parece realizado sobre un par de botes que estaban flotando en el agua una al lado de la otra.

Las embarcaciones parecen estar en gran parte vacías, con al menos dos personas moviéndose antes de que una explosión envuelve a ambas embarcaciones.

“Los cuatro barcos eran conocidos por nuestro aparato de inteligencia, transitando por rutas de narcotráfico conocidas y transportando narcóticos”, afirmó.

El número de muertos en los 13 ataques divulgados desde principios de septiembre es ahora de al menos 57 personas.

“Los narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda”, asentó.

Ante ello, dijo que serán tratados de la misma manera.

Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico. Los ataques estadounidenses han cobrado cerca de 60 vidas.

El Gobierno de Estados Unidos ordenó hace dos meses uno de los despliegues militares en el Caribe más grandes de los últimos años.

A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se sumó el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono desplegó el viernes 24 de octubre de 2025 y estaba en camino.

