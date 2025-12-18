El diario The Washington Post publicó una investigación donde funcionarios federales confirman que el Gobierno de Estados Unidos dirige ataques cinéticos letales contra embarcaciones de cárteles mexicanos en el Océano Pacífico.

Según lo difundido por el medio estadounidense, la administración actual implementó una nueva directriz que autoriza el uso de armamento pesado para matar a los tripulantes de las denominadas narcolanchas.

La información detalla que estas operaciones buscan neutralizar la estructura logística de las organizaciones criminales de México mediante ataques directos en aguas internacionales antes de que los cargamentos de droga se aproximen a territorio continental.

El 15 de diciembre de 2025 las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron tres ataques en el Pacífico Oriental que mataron a ocho hombres clasificados como narcoterroristas.

Reportes de inteligencia técnica señalan que, tras estas acciones, los cárteles mexicanos y colombianos modificaron sus métodos de transporte y rutas de navegación para evadir la vigilancia naval.

Los testimonios obtenidos por el The Washington Post indican que existe una preocupación interna en las agencias de seguridad respecto a la falta de advertencias a las tripulaciones antes de iniciar las maniobras de aniquilación.

El 16 de diciembre, Peter Brian Hegseth, titular del Departamento de Defensa, afirmó que las agresiones contra estas embarcaciones apenas comienzan y forman parte de una estrategia sistemática.

No obstante, precisó el día 16 de diciembre que él no presenció el segundo ataque ocurrido en septiembre de 2025.

Por su parte, un almirante estadounidense desmintió que existiera una instrucción mortal genérica emitida por Hegseth contra las lanchas, asegurando que el uso de la fuerza se determina según la amenaza detectada en cada evento operativo.

”Nuestra prioridad es la interrupción total de las redes de suministro de los cárteles”, declaró el titular del Departamento de Guerra respecto a la nueva política de combate marítimo.

Estas declaraciones, sumadas a la investigación de The Washington Post, profundizaron la división entre los legisladores del Congreso de Estados Unidos.

La filtración de videos donde se observa la destrucción de botes sin que se aprecie una respuesta armada de los tripulantes generó cuestionamientos sobre la legalidad de matar a ciudadanos extranjeros en altamar bajo esta nueva doctrina militar.

El 17 de diciembre, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de defensa que obliga a Peter Brian Hegseth a desclasificar y publicar los videos de los ataques ocurridos el día 15 de diciembre.

La medida legislativa busca transparentar las circunstancias en las que murieron los ocho presuntos criminales y verificar si las fuerzas estadounidenses cumplieron con los protocolos internacionales de interdicción.

Esta disposición presupuestaria fue impulsada como respuesta directa a la información que expuso el enfoque letal contra grupos delictivos de México.

La legislación aprobada establece un mandato para que el titular del Departamento de Guerra entregue el material audiovisual completo y los informes técnicos de cada ataque cinético realizado en el Pacífico Oriental.

El proyecto de ley pretende que el Gobierno Federal de Estados Unidos rinda cuentas sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada y la veracidad de las amenazas reportadas por el Pentágono.

Con esta resolución, la publicación de las grabaciones permitirá determinar si los ataques contra las narcolanchas mexicanas se ajustaron a las normas de combate o si representan una ejecución sumaria de los tripulantes.