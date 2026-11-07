Atentado en plaza mayor de Cracovia, Polonia, deja al menos 5 muertos y más de 10 heridos

Un coche Subaru negro irrumpió este sábado en la plaza mayor de Cracovia, Polonia, donde un hombre armado, de alrededor de 25 años, abrió fuego contra la población.

El hecho se registró alrededor de las 15:00 horas en la Plaza del Mercado, donde al menos cinco personas murieron y más de 10 resultaron heridas, entre ellos dos agentes de la policía.

La zona fue evacuada y al lugar llegaron ambulancias, bomberos y un helicóptero médico.

La policía confirmó que el asaltante fue abatido y trasladado a un hospital.

Trascendió que la Basílica de Santa María cerró sus puertas mientras las autoridades investigan el ataque.