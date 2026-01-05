Audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán se aplaza para el 10 de julio en corte de Chicago

La audiencia judicial de Ovidio Guzmán López prevista inicialmente para el 9 de enero de 2026 en la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago, fue aplazada para el 10 de julio por instrucción de la jueza federal Sharon Johnson Coleman, como parte del proceso para fijar la fecha en la que se dictará su sentencia por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos.

Según minutas actualizadas del tribunal federal, la comparecencia de Guzmán López del 9 de enero de 2026 estaba destinada a definir el calendario de su sentencia, luego de que el acusado se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y participación en una organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.

La jueza Sharon Johnson Coleman reprogramó dicha audiencia para el 10 de julio de 2026, sin que se detallaran públicamente los motivos específicos del ajuste de agenda en el expediente consultable.

En documentos previos del caso, la Corte de Distrito para el Norte de Illinois señaló que Guzmán López aceptó un acuerdo de culpabilidad que le permitirá evitar una eventual sentencia de cadena perpetua, a cambio de admitir su responsabilidad en la producción y tráfico de drogas sintéticas, principalmente fentanilo, así como otras sustancias ilícitas enviadas a territorio estadounidense.

Las autoridades federales de Estados Unidos describieron a la facción de “Los Chapitos”, encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, como uno de los principales operadores del trasiego de fentanilo hacia ese país.

Según registros judiciales, Guzmán López fue detenido en México en 2023 y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos en Chicago, donde el Gobierno de ese País le atribuyó la coordinación de envíos de grandes volúmenes de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

En julio de 2025, el acusado formalizó su cambio de declaración a culpable ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en una audiencia en la que reconoció su participación en la estructura criminal asociada al Cártel de Sinaloa.

En esa misma diligencia, la fiscalía federal sostuvo que el convenio de culpabilidad contempla la cooperación de Guzmán López con el Gobierno de Estados Unidos en investigaciones futuras relacionadas con integrantes del cártel, lo que podría influir en la determinación final de la pena que se le impondrá.

La oficina del fiscal del Distrito Norte de Illinois ha insistido en que los procesos contra los hijos de Guzmán Loera forman parte de una estrategia para desarticular la red responsable de introducir cantidades calificadas como “abrumadoras” de fentanilo en el mercado estadounidense.

Con el aplazamiento de la audiencia clave para el 10 de julio de 2026, la jueza Sharon Johnson Coleman contará con un periodo adicional para revisar los términos del acuerdo de culpabilidad, así como los informes de cooperación y los elementos de prueba presentados por la fiscalía y la defensa.

A partir de esa diligencia, el tribunal fijará la fecha específica en la que se dictará sentencia contra Guzmán López, lo que definirá la pena que enfrentará en el sistema penitenciario federal de Estados Unidos.