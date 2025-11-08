Audiencia Jubilar. El Papa: Esperar es dar testimonio, como Isidoro Bakanja

“Isidoro conoció a Cristo gracias a los misioneros, y recibió el bautismo a los veinte años. Sin embargo, tuvo que sufrir todo tipo de maltratos y torturas a causa de su fe. A pesar de ello, su testimonio de vida cristiana era cada vez más luminoso y lleno de esperanza, hasta el punto de morir perdonando y rezando por sus perseguidores”, con estas palabras pronunciadas en español el Papa León XIV presentó la figura del beato Isidoro Bakanja, patrono de los laicos del Congo, en África, como testigo de esperanza durante la Audiencia Jubilar que celebró este sábado, 8 de noviembre, en la Plaza de San Pedro, con ocasión del Jubileo del Mundo del Trabajo.

La esperanza nace de las sorpresas de Dios

Al iniciar su catequesis, el Santo Padre recordó que, la esperanza del Jubileo nace de las sorpresas de Dios, precisando que, “Dios es diferente a como nosotros estamos acostumbrados a ser”.

“El Año Jubilar nos impulsa a reconocer esta diversidad y a plasmarla en la vida real. Por eso es un Año de gracia: ¡podemos cambiar! Siempre pedimos esto cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos: «En la tierra como en el cielo»”.

La palabra de la Cruz despierta la conciencia y reaviva la dignidad

Y al comentar el texto bíblico elegido para esta Audiencia Jubilar (1 Cor 1,26-27), el Pontífice dijo que, San Pablo escribe a los cristianos de Corinto, invitándolos a darse cuenta de que, entre ellos, la tierra ya ha comenzado a parecerse al cielo. Es más, les dice que reflexionen sobre su vocación y vean cómo Dios ha reunido a personas que, de otro modo, jamás se habrían conocido.

“Los criterios de Dios, que siempre parten de los últimos, son ya en Corinto un «terremoto» que no destruye, sino que revitaliza el mundo. La palabra de la Cruz, de la que Pablo da testimonio, despierta la conciencia y reaviva la dignidad de cada persona”.