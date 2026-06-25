Aumenta a 235 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y con epicentro cerca de Morón, en el estado de Carabobo. Las autoridades venezolanas los calificaron como los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo.

Un reporte previo del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, había cifrado los fallecidos en 188 y los heridos en mil 520.

“Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, declaró Alvarado en el canal estatal Venezolana de Televisión.

El balance de fallecidos por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio ascendió a 235, según informó Carlos Alvarado, titular del Ministerio de Salud de Venezuela, quien también reportó más de 4 mil 300 heridos, más de 200 personas atrapadas y al menos 157 desaparecidas.

Los movimientos telúricos derrumbaron inmuebles en Caracas y otras ciudades, obligaron al cierre del aeropuerto internacional de Maiquetía, suspendieron el servicio del Metro y provocaron cortes de energía y comunicaciones.

Unos 250 edificios resultaron dañados y más de 2 mil 900 familias fueron afectadas, sobre todo en la zona costera de La Guaira, donde Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela, acudió para recorrer las zonas devastadas.

En respuesta al desastre, México despachó un contingente de ayuda al día siguiente de los sismos. Un avión de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana despegó a las 14:30 horas del 25 de junio de 2026 desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía con 261 integrantes: 240 del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional; además de 18 binomios caninos, 4.4 toneladas de herramienta y equipo de rescate, y 2.7 toneladas de insumos médicos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron que en las próximas horas despegará un avión C-130 Hércules con 8 toneladas adicionales de medicamentos y 4 toneladas más de equipo de salvamento.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había anunciado el envío desde Palacio Nacional.

“El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela. Y, una vez instalados ahí, con las autoridades determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera”, declaró en su conferencia matutina, al tiempo que expresó la solidaridad de México con el pueblo venezolano.

Por su parte, el Gobierno de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, movilizó una respuesta de emergencia que incluyó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria, el despliegue de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres y dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano integrados por bomberos, médicos, ingenieros estructurales y especialistas caninos.

Según el Departamento de Estado, estos equipos evaluarán las condiciones en las zonas afectadas e identificarán las necesidades humanitarias prioritarias.

EU anunció también una contribución adicional de 100 millones de dólares a un fondo humanitario de la Organización de las Naciones Unidas destinado a Venezuela.

Además de México y EU, aviones procedentes de España, Qatar y un equipo de expertos de rescate de la ONU ya se dirigían hacia Venezuela, según confirmó Jorge Rodríguez.

Colombia y Francia también despacharon equipos de socorristas al territorio venezolano. Portugal confirmó que entre las víctimas fatales hay al menos un ciudadano de esa nacionalidad, y entre los desaparecidos se cuentan al menos dos dominicanos.