Autoridades de EU alerta a aerolíneas sobre posibles acciones militares en México y Latinoamérica

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió este 16 de enero una serie de avisos a las aerolíneas comerciales que cubren México, Panamá, Colombia, Ecuador, otros países centroamericanos y porciones del espacio aéreo del Océano Pacífico oriental, advirtiendo respecto de posibles actividades militares e interferencias en los sistemas de navegación satelital.

Las advertencias, que permanecerán vigentes hasta el 17 de marzo, instan a las aerolíneas estadounidenses a “tener precaución” al sobrevolar estas regiones, debido a los riesgos que representan las posibles operaciones militares y la interferencia en el Sistema de Posicionamiento Global.

Bryan Bedford, titular de la FAA, declaró a la agencia británica Reuters que existió “buena coordinación entre la agencia y el Ejército estadounidense antes de la operación en Venezuela”, en referencia a la reciente intervención militar en ese país sudamericano.

Señaló que los peligros existen para aeronaves en todas las altitudes, afectando tanto a los vuelos en fase de crucero, como a las operaciones de despegue y aterrizaje.

Las áreas cubiertas incluyen sectores sobre el Golfo de California y extensas zonas del Océano Pacífico oriental, además de los países mencionados.

Según informó el medio estadounidense Bloomberg, la agencia reguladora advirtió específicamente sobre la degradación de señales GPS, por interferencias conocidas como jamming (bloqueo) y spoofing (suplantación de identidad de la señal).

Este tipo de perturbaciones pueden provocar errores de posicionamiento y afectar sistemas críticos de alerta de proximidad a tierra, generando cargas de trabajo adicionales para las tripulaciones, en fases críticas del vuelo.

En algunos sectores de la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (Venezuela) y zonas adyacentes de Colombia, los efectos de estas perturbaciones se detectaron hasta a 250 millas náuticas del origen de la señal.

La autoridad aeronáutica estadounidense recomendó a los pilotos informar de inmediato cualquier anomalía en sus sistemas de navegación o avistamientos de tráfico militar no identificado, e instó a las empresas a evaluar la carga de combustible adicional, para eventuales desvíos o esperas prolongadas, ante cierres imprevistos de sectores del espacio aéreo.

Las advertencias se producen en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y los líderes regionales, dos semanas después de que el Gobierno de Donald Trump desplegara la Operación Absolute Resolve (Determinación Absoluta), un operativo militar a gran escala en el sur del Caribe, mediante el cual fueron capturados el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Trump afirmó la semana pasada, durante una entrevista emitida el 8 de enero, en la cadena Fox News, que los “cárteles controlaban México” y sugirió que Estados Unidos podría atacar objetivos terrestres para combatirlos. “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, declaró el mandatario estadounidense, en una serie de amenazas de desplegar fuerza militar contra los cárteles de la droga.

Trump también planteó la posibilidad de acciones militares en la zona contra Colombia.