El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, informó que, actuando bajo sus órdenes, un avión de combate estadounidense derribó un objeto no identificado que volaba a gran altitud sobre el norte de Canadá, un día después de que aeronaves de Estados Unidos tumbaran otro sobre Alaska.

“Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense. @NORADCommand derribó el objeto sobre el Yukón. Los aviones canadienses y estadounidenses fueron revueltos y un F-22 estadounidense disparó con éxito contra el objeto”, indicó Trudeau, en su cuenta de la red social Twitter.

“Hablé con el presidente Biden esta tarde. Las fuerzas canadienses ahora recuperarán y analizarán los restos del objeto. Gracias a NORAD por mantener la vigilancia sobre América del Norte”, agregó el Primer Ministro de Canadá, en otro tuit.

Poco después el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) indicó que había detectado un objeto que volaba a una altitud muy elevada sobre Canadá. Sin embargo, no proporcionó más información respecto al objeto.

El 10 de febrero de 2023, el Pentágono estadounidense derribó un objeto volador no identificado sobre Alaska, por orden del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, según lo informó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EU.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario estadounidense dijo que no estaba confirmado si el objeto era un globo, pero que viajaba a una altitud que lo convertía en una amenaza potencial para los aviones civiles. “El presidente ordenó a las fuerzas militares que derribaran el objeto”, declaró Kirby.

El funcionario afirmó que “no había indicios afirmativos de amenaza militar” para las personas en el suelo desde el objeto. Sin embargo, las autoridades dijeron que no podían confirmar si había algún equipo de vigilancia en el objeto que fue derribado.

Kirby explicó que el objeto era mucho más pequeño que un enorme globo chino que cruzó Estados Unidos una semana antes y fue derribado el 4 de febrero de 2023, por un avión caza frente a la costa atlántica. “Era aproximadamente del tamaño de un coche pequeño, y volaba a unos 12 mil metros”, afirmó el vocero.

El funcionario detalló que el objeto fue derribado en el norte de Alaska, cerca de la frontera con Canadá. “Esperamos poder recuperar los restos, ya que cayeron no sólo en nuestro espacio territorial, sino en lo que creemos que es agua congelada [...] No sabemos a quién pertenece, si a un Estado o a una empresa. No entendemos el propósito”, señaló.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que el Ejército estadounidense envió un avión para observar el objeto antes de que fuera derribado y “la evaluación del piloto fue que no estaba tripulado”.