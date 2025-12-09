Aviv Sher pide modernizar el régimen de casa de apuestas en México

El CEO de Codere Online afirma que México necesita actualizar su marco legal de apuestas para proteger a los consumidores, fortalecer la recaudación y atraer inversión.

El director ejecutivo de Codere Online, Aviv Sher, afirmó que México necesita modernizar con urgencia su régimen de apuestas para enfrentar los retos económicos y regulatorios que el país tendrá en 2026, año en que será uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Según el empresario, México debería seguir ejemplos internacionales, como el modelo brasileño, para fortalecer su mercado y garantizar seguridad jurídica.

Durante el SBC Summit Lisboa, Sher subrayó que la legislación actual, basada en la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, ya no responde a la realidad del mercado digital. El directivo pidió que el gobierno mexicano abra un diálogo “real” con las empresas e inversionistas para construir un entorno de casa de apuestas más estable y transparente.

El CEO destacó que México es hoy el principal mercado de Codere Online en América Latina, representando más de la mitad de sus ingresos netos de juego. El número de usuarios activos mensuales aumentó de 50 mil en 2023 a 85 mil este año, reflejando el potencial de crecimiento del sector. Sin embargo, advirtió que la inestabilidad cambiaria y la falta de previsibilidad regulatoria limitan el desarrollo sostenible.

El nuevo presupuesto propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye elevar los impuestos sobre las apuestas del 30% al 50%, medida que, de acuerdo con Sher, podría generar el efecto contrario: expulsar a los operadores regulados y fortalecer el mercado no autorizado. Actualmente, cerca del 60% de las actividades de apuestas en México operan fuera del control fiscal.