Aviv Sher pide modernizar el régimen de casa de apuestas en México

El CEO de Codere Online afirma que México necesita actualizar su marco legal de apuestas para proteger a los consumidores, fortalecer la recaudación y atraer inversión.
El director ejecutivo de Codere Online, Aviv Sher, afirmó que México necesita modernizar con urgencia su régimen de apuestas para enfrentar los retos económicos y regulatorios que el país tendrá en 2026, año en que será uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Según el empresario, México debería seguir ejemplos internacionales, como el modelo brasileño, para fortalecer su mercado y garantizar seguridad jurídica.
Durante el SBC Summit Lisboa, Sher subrayó que la legislación actual, basada en la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, ya no responde a la realidad del mercado digital. El directivo pidió que el gobierno mexicano abra un diálogo “real” con las empresas e inversionistas para construir un entorno de casa de apuestas más estable y transparente.
El CEO destacó que México es hoy el principal mercado de Codere Online en América Latina, representando más de la mitad de sus ingresos netos de juego. El número de usuarios activos mensuales aumentó de 50 mil en 2023 a 85 mil este año, reflejando el potencial de crecimiento del sector. Sin embargo, advirtió que la inestabilidad cambiaria y la falta de previsibilidad regulatoria limitan el desarrollo sostenible.
El nuevo presupuesto propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye elevar los impuestos sobre las apuestas del 30% al 50%, medida que, de acuerdo con Sher, podría generar el efecto contrario: expulsar a los operadores regulados y fortalecer el mercado no autorizado. Actualmente, cerca del 60% de las actividades de apuestas en México operan fuera del control fiscal.
Brasil se ha convertido en un referente en la región por su estrategia de regulación y control del juego online. Desde octubre de 2024, el gobierno brasileño, en coordinación con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), comenzó a bloquear sitios sin autorización oficial, limitando la operación de plataformas ilegales.
El país también involucra a las instituciones financieras, que tienen la instrucción de bloquear pagos y transferencias hacia sitios no autorizados. Solo las empresas con el dominio “.bet.br” pueden operar legalmente, lo que garantiza mayor transparencia y protección a los apostadores.
Hasta el momento, 14 empresas cuentan con licencias definitivas, cada una con derecho a operar hasta tres marcas. Otras 52 poseen autorizaciones provisionales y deben presentar documentación pendiente, especialmente certificaciones técnicas, en un plazo de 30 días, prorrogable una vez por el mismo periodo.
Las casas de apuestas que no cumplan con los requisitos enfrentarán la negativa de su autorización, aunque podrán interponer un recurso administrativo. Además, los gobiernos estatales pueden acreditar operadores dentro de su territorio, aunque solo para actividades locales.
El modelo brasileño exige también políticas de “juego responsable”, como límites de depósito, controles de frecuencia y alertas automáticas para prevenir la ludopatía y el sobreendeudamiento. El Ministerio de Hacienda cruza los montos apostados con los ingresos declarados, con el objetivo de detectar irregularidades y fortalecer la seguridad financiera.
El fútbol sigue siendo el motor principal de las casas de apuestas a nivel mundial, y México no es la excepción. El deporte concentra la mayor parte de usuarios y apuestas en las plataformas, convirtiéndose en el eje central de las estrategias de patrocinio y promoción.
En Brasil, datos de una casa de apuestas muestran que el fútbol representa 83.49% de los usuarios activos y 88.17% de las apuestas, cifras que confirman la supremacía global del deporte. En comparación, el tenis y el baloncesto atraen 6.23% y 3.19% de los usuarios respectivamente. Además, el futsal registró un crecimiento notable del 61.61% en agosto de 2025, mostrando la expansión del interés deportivo también en sus variantes.
Con el Mundial de 2026 en el horizonte, Sher advirtió que el evento pondrá a prueba la capacidad institucional de México para garantizar transparencia y seguridad en el sector. Para él, la modernización del régimen de apuestas es esencial para proteger a los consumidores, fortalecer la recaudación y consolidar al país como un destino atractivo para la inversión internacional.
“Hemos demostrado resiliencia a lo largo de los años, pero el crecimiento sostenible requiere reglas claras. México tiene potencial para ser un mercado global de iGaming, siempre que haya estabilidad y compromiso a largo plazo”, concluyó Sher.