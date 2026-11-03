Becerra, hijo de migrantes mexicanos, gana California y será el primer gobernador latino desde 1875

El demócrata Xavier Becerra ganó la elección por la gubernatura de California al derrotar al republicano Steve Hilton. Con el resultado, se convertirá en el primer gobernador latino de ese estado desde 1875.

Becerra, de 68 años, es hijo de inmigrantes mexicanos y nació en Sacramento, California, el 26 de enero de 1958. Fue titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) entre 2021 y 2025, procurador general de California de 2017 a 2021 y representante federal por esa entidad de 1993 a 2017.

Según el conteo difundido por la AP, Becerra obtuvo 64.1 por ciento de los votos y Hilton 35.9 por ciento, con 40.8 por ciento de las casillas computadas. Hilton contó con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El gobernador electo sucederá al demócrata Gavin Newsom, quien no podía buscar otro mandato por límite constitucional, y asumirá el cargo para el periodo 2027-2031.

Becerra encabezó la elección primaria celebrada en California, en la que obtuvo 2 millones 591 mil 857 votos, equivalentes a 27.98 por ciento, por delante de Hilton, con 2 millones 277 mil 318 sufragios.