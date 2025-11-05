Betsson consolida su liderazgo en la industria con múltiples galardones en Lisboa

Como se anunció en el famoso portal de casinos en línea BeTragaperras , el Grupo Betsson, empresa sueca de gran trayectoria en apuestas deportivas y juegos de casino en línea, fue protagonista en los recientes SBC Awards 2025, realizados en el MEO Arena de Lisboa. La compañía recibió dos de los reconocimientos más esperados de la noche: la máxima distinción como Operador de Casino del Año y una medalla de plata como Operador del Año. Estos premios no solo refuerzan la posición de Betsson en el mercado, sino que también son reflejo de una estrategia enfocada en la innovación, la experiencia del usuario y un firme compromiso con la responsabilidad corporativa. La organización de los SBC Awards subrayó que los galardonados destacan por su capacidad de mantenerse competitivos en entornos desafiantes y altamente regulados.

Éxito también en el ámbito de afiliados

El buen momento de Betsson no se limitó únicamente a los SBC Awards. Un día antes, durante los Affiliate Leaders Awards 2025, la división de afiliados de la compañía fue reconocida con el premio de plata en la categoría Programa de Afiliados del Año (Gran Categoría). Este resultado es interpretado dentro de la empresa como una validación al trabajo constante que el equipo de afiliados ha desarrollado para generar asociaciones sólidas, basadas en la transparencia, la innovación y el valor agregado en diferentes mercados internacionales. La distinción demuestra que la red de socios estratégicos de Betsson sigue siendo un pilar clave para su crecimiento y expansión global.

Un año cargado de logros

Con estos nuevos reconocimientos, el Grupo Betsson ya suma 35 premios en lo que va del 2025, y aún restan varios meses para el cierre del año. Este dato refleja no solo el impacto de su estrategia, sino también la consistencia de su desempeño en múltiples frentes de la industria del entretenimiento digital. La empresa mantiene una presencia consolidada en mercados europeos y latinoamericanos, y sus marcas continúan ganando espacio gracias a propuestas adaptadas a las necesidades de los jugadores, ofreciendo experiencias seguras y de alta calidad.

Participación activa en el SBC Summit 2025

Además de brillar en las premiaciones, Betsson tuvo un rol protagónico durante el SBC Summit 2025. Representantes de alto nivel participaron en paneles dedicados a temas regulatorios, innovaciones tecnológicas y análisis de mercado en regiones clave como Brasil e Italia. Entre los directivos presentes destacaron el CEO Jesper Svensson y la directora jurídica Corinne Valletta, quienes aportaron su visión sobre el rumbo de la industria y los desafíos que enfrenta en distintos territorios. A su vez, la división de afiliados recibió a socios estratégicos e invitados en su propio espacio dentro del evento, fortaleciendo así sus lazos comerciales. Un punto importante de la cita fue la contribución social. Betsson se sumó al Legends Charity Game, una iniciativa benéfica que logró recaudar más de un millón de euros. La empresa aportó 20.000 euros como parte de su compromiso con causas de impacto positivo.

Lisboa, epicentro de la industria