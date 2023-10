“Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen algo en común. Ambos quieren aniquilar por completo a una democracia vecina: aniquilarla por completo. El propósito declarado de existencia de Hamás es la destrucción del Estado de Israel y el asesinato del pueblo judío. Mientras tanto, Putin niega que Ucrania tenga, o alguna vez haya tenido, un Estado real”, declaró el Presidente Biden en un mensaje desde la Casa Blanca a los estadounidenses.

Señaló que Hamás no representa al pueblo palestino y que utiliza a civiles palestinos como escudos humanos y que familias palestinas inocentes están sufriendo mucho a causa de ellos. Y de Putin añadió que él afirma que la Unión Soviética creó Ucrania

“Pero no nos vamos a retirar”, declaró Biden sobre Israel y Ucrania como dos países vitales para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos.

“La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan un precio por su terror, cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, causan más caos, muerte y más destrucción. Siguen adelante. Y el costo y las amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen aumentando”, dijo el Presidente de EU.

“Entonces, si no detenemos el apetito de Putin por el poder y el control en Ucrania, no se limitará sólo a Ucrania. Él... Putin ya amenazó con recordar, citar, recordarle a Polonia que su tierra occidental fue un regalo de Rusia. Uno de sus principales asesores, ex presidente de Rusia, ha llamado a Estonia, Letonia y Lituania las provincias bálticas de Rusia”, narró en su mensaje.

Biden dejó en claro que las tropas estadounidenses no buscan luchar contra Rusia.

“Si nos retiramos y permitimos que Putin borre la independencia de Ucrania, los posibles agresores de todo el mundo se animarían a intentar lo mismo. El riesgo de conflicto y caos podría extenderse a otras partes del mundo: en el Indo-Pacífico, en Medio Oriente, especialmente en Medio Oriente. Irán está apoyando a Rusia en Ucrania y está apoyando a Hamás y otros grupos terroristas en la región”, declaró.

Anunció que este viernes enviará al Congreso una solicitud presupuestaria urgente para financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos y apoyar a los socios críticos, incluidos Israel y Ucrania.

“En Israel, debemos asegurarnos de que tengan lo que necesitan para proteger a su pueblo hoy y siempre. El paquete de seguridad que estoy enviando al Congreso y que le pido que haga es un compromiso sin precedentes con la seguridad de Israel que agudizará la ventaja militar cualitativa de Israel, a la que nos hemos comprometido: la ventaja militar cualitativa. Nos aseguraremos de que la Cúpula de Hierro siga protegiendo los cielos de Israel. Nos aseguraremos de que otros actores hostiles en la región sepan que Israel es más fuerte que nunca y evitaremos que este conflicto se extienda”, detalló.

Biden dijo que discutió con el Presidente Netanyahu sobre la necesidad crítica de que Israel opere según las leyes de la guerra, protegiendo a los civiles en combate lo mejor que pueda y le recordó que el pueblo de Gaza necesita urgentemente alimentos, agua y medicinas.

“Ayer (miércoles 18 de octubre), en conversaciones con los dirigentes de Israel y Egipto, conseguí un acuerdo para el primer envío de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas a los civiles palestinos en Gaza. Si Hamás no desvía ni roba este envío, estos envíos, vamos a brindar una oportunidad para la entrega sostenida de asistencia humanitaria que salvará vidas a los palestinos”, dijo Biden en su mensaje.

“Como dije en Israel, por más difícil que sea, no podemos renunciar a la paz. No podemos renunciar a una solución de dos Estados. Israel y los palestinos merecen por igual vivir en seguridad, dignidad y paz”, añadió.

Dijo que el 7 de octubre, los ataques terroristas provocaron profundas cicatrices y terribles recuerdos en la comunidad judía y que hoy en día, a las familias judías les preocupa ser atacados en la escuela, usar símbolos de su fe al caminar por la calle o salir a hacer su vida diaria.

“Sé que muchos de ustedes en la comunidad musulmana estadounidense, la comunidad árabe estadounidense, la comunidad palestina estadounidense y muchos otros están indignados y endurecidos al decirse a sí mismos: ‘Aquí vamos otra vez con la islamofobia y la desconfianza que vimos después del 11 de septiembre’”, expresó.

En su mensaje también solicitó al Congreso que se asegure el envío de armas a Ucrania para que se defienda a sí misma sin interrupción, “para que Ucrania pueda detener la brutalidad de Putin”.

“Lo están logrando. Cuando Putin invadió Ucrania, pensó que tomaría Kiev y toda Ucrania en cuestión de días. Más de un año después, Putin ha fracasado y sigue fracasando”, señaló.

“Sé que tenemos nuestras divisiones en casa. Tenemos que superarlos. No podemos permitir que políticas mezquinas, partidistas y enojadas se interpongan en nuestras responsabilidades como gran nación. No podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamás y tiranos como Putin. Me niego a permitir que eso suceda”, declaró.