Biden otorga perdón preventivo a Fauci, Milley y otros, para evitar que los persiga Trump

Horas antes de que Donald Trump tomara posesión del cargo como Presidente de Estados Unidos, el Mandatario saliente Joe Biden concedió este lunes indultos preventivos a congresistas y funcionarios, para protegerlos de “procedimientos judiciales injustificados y políticamente motivados”.

El todavía mandatario estadounidense decidió dar esta protección a personas que Trump y sus seguidores consideraban “enemigos”, entre ellos, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, así como el zar anti Covid-19, Anthony Fauci, además de congresistas y funcionarios que participaron en una comisión de investigación respecto al asalto al Capitolio, ocurridos el 6 de enero de 2021, entre ellos policías que testificaron ante dicho comité.

“Nuestra nación depende todos los días de servidores públicos dedicados y desinteresados. Son el alma de nuestra democracia. Sin embargo, resulta alarmante que los servidores públicos hayan sido sometidos a constantes amenazas e intimidación por cumplir fielmente con sus deberes”, escribió Biden en su cuenta de X.

“En algunos casos, algunos incluso han sido amenazados con procesos penales, entre ellos el general Mark A. Milley, el doctor Anthony S. Fauci y los miembros y el personal del Comité Selecto para Investigar el Ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos. Estos servidores públicos han servido a nuestra nación con honor y distinción y no merecen ser objeto de procesos injustificados y con motivaciones políticas”, detalló el presidente.

“El general Milley sirvió a nuestra nación durante más de 40 años, ocupó diversos puestos de mando y liderazgo y fue enviado a algunas de las zonas más peligrosas del mundo para proteger y defender la democracia. Como jefe del Estado Mayor Conjunto, guió a nuestras Fuerzas Armadas a través de complejas amenazas a la seguridad mundial y fortaleció nuestras alianzas existentes al tiempo que forjaba otras nuevas”, abundó Biden.

“Durante más de medio siglo, el doctor Fauci sirvió a nuestro país. Salvó innumerables vidas al gestionar la respuesta del gobierno a las crisis sanitarias más acuciantes, entre ellas el VIH/SIDA, así como los virus del ébola y del zika. Durante su mandato como mi asesor médico jefe ayudó al país a hacer frente a una pandemia que se da una vez cada siglo. Estados Unidos es un país más seguro y más saludable gracias a él”, agregó.

“El 6 de enero de 2021, la democracia estadounidense se puso a prueba cuando una turba de insurrectos atacó el Capitolio en un intento de anular una elección justa y libre por la fuerza y la violencia. A la luz de la importancia de ese día, el Congreso estableció el Comité Selecto bipartidista para investigar el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos con el fin de investigar e informar sobre los hechos, las circunstancias y las causas de la insurrección. El Comité Selecto cumplió esta misión con integridad y el compromiso de descubrir la verdad. En lugar de aceptar la responsabilidad, quienes perpetraron el ataque del 6 de enero han aprovechado todas las oportunidades para socavar e intimidar a quienes participaron en el Comité Selecto en un intento de reescribir la historia, borrar la mancha del 6 de enero para obtener beneficios partidistas y buscar venganza, incluso amenazando con procesos penales”, enfatizó.

“Creo en el Estado de derecho y soy optimista en cuanto a que la fortaleza de nuestras instituciones jurídicas acabará prevaleciendo sobre la política. Pero se trata de circunstancias excepcionales y no puedo, en conciencia, no hacer nada. Las investigaciones sin fundamento y con motivaciones políticas causan estragos en la vida, la seguridad y la protección financiera de las personas a las que se dirigen y de sus familias. Incluso cuando las personas no han hecho nada malo (y, de hecho, han hecho lo correcto) y, en última instancia, serán exoneradas, el mero hecho de ser investigadas o procesadas puede dañar irreparablemente su reputación y sus finanzas”, dijo.

“Por eso, estoy ejerciendo mi autoridad bajo la Constitución para indultar al general Mark A. Milley, al doctor Anthony S. Fauci, a los miembros del Congreso y al personal que sirvieron en el Comité Selecto, y a los oficiales de la policía del Capitolio de los Estados Unidos y del área metropolitana de Washington que testificaron ante el Comité Selecto. La emisión de estos indultos no debe confundirse con un reconocimiento de que alguna persona haya cometido algún delito, ni su aceptación debe malinterpretarse como una admisión de culpabilidad por algún delito. Nuestra nación tiene una deuda de gratitud con estos servidores públicos por su incansable compromiso con nuestro país”, finalizó Biden.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró el 4 de marzo de 2024, como inconstitucional la expulsión de Trump de las primarias republicanas en Colorado, lo que le permitiría ser elegido candidato de su Partido a la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre de 2024.

El Tribunal Supremo de Colorado había determinado que Trump no podía volver a ser Presidente de Estados Unidos, en virtud de la sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense. Hasta este momento, dos estados más, Maine e Illinois, habían fallado en contra de que el magnate neoyorquino apareciera en las boletas.

El 6 de febrero de 2024, un tribunal federal de apelaciones desestimó que el Trump tuviera inmunidad penal, por sus acciones previas a los disturbios del Capitolio, en Washington, ocurridos el 6 enero de 2021.

En un discurso frente a la Casa Blanca, pronunciado el 6 de enero de 2021, Donald Trump instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio de Washington justo cuando el Congreso certificaba la victoria electoral del ex candidato demócrata Joe Biden, quien asumiría como Presidente de Estados Unidos.

Un total de 140 elementos de las fuerzas de seguridad fueron agredidos ese día en el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, entre ellos alrededor de 80 agentes de la Policía del Capitolio y 60 del Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

La Corte Suprema de Estados Unidos dijo que abordaría el tema de “si un ex presidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conductas que supuestamente involucran actos oficiales durante su mandato, y, de ser así, en qué medida”.

Sin embargo, el máximo tribunal determinó que no era una atribución de los estados decidir si un candidato presidencial era inelegible, en virtud de una disposición de la 14 Enmienda.

Según los jueces de la Corte Suprema, sería el Congreso, y no los estados, el que tendría que establecer las normas respecto a cómo podía aplicarse la 14 enmienda. Como tal, la decisión se aplicaría a todos los estados, no sólo a Colorado.

“Dado que la Constitución establece que es el Congreso, y no los estados, el responsable de aplicar el artículo 3 a todos los cargos y candidatos federales, revocamos la decisión”, señaló la sentencia de la Corte Suprema.

El falló judicial aconteció día antes del llamado “supermartes”, cuando Colorado, junto con otra docena de estados, llevarían a cabo las a elecciones primarias o “caucus”, para definir a los candidatos republicano y demócrata, de cara a las convenciones de cada partido, de julio y agosto, respectivamente.